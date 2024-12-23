https://ria.ru/20241223/bankomat-1990900249.html

В Тверской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь банкомат

В Тверской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь банкомат - РИА Новости, 23.12.2024

В Тверской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь банкомат

Мужчина попытался поджечь банкомат в Тверской области, сотрудники отделения банка помешали ему скрыться, возбуждено дело о покушении на умышленное уничтожение... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T20:14:00+03:00

2024-12-23T20:14:00+03:00

2024-12-23T20:14:00+03:00

происшествия

россия

бологовский район

тверская область

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РЯЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Мужчина попытался поджечь банкомат в Тверской области, сотрудники отделения банка помешали ему скрыться, возбуждено дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества, сообщило УМВД по региону. "Сегодня в полицию Бологовского района поступило сообщение о попытке поджога банкомата на улице Кирова. Скрыться злоумышленнику с места происшествия помешали бдительные сотрудники отделения банка, которые удерживали поджигателя до приезда сотрудников полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что при допросе задержанный 56-летний мужчина признался в содеянном. По предварительным данным, "подозреваемый действовал по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили его к совершению данного преступления". Следователем отдела МВД России "Бологовский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Тверская полиция обратила внимание жителей региона, что в преддверии новогодних праздников участились случаи телефонного мошенничества, а также призвала граждан быть бдительными и прекращать общение с неизвестными телефонными собеседниками при первых подозрительных словах.

https://ria.ru/20241222/mvd-1990748870.html

https://ria.ru/20241223/krasnojarsk-1990819679.html

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происшествия, россия, бологовский район, тверская область