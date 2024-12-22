В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением
Аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не будут разговаривать с Россией на равных
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия должна понять, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к ней. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, выступив с предупреждением в адрес руководства России.
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"То, с чем вы (руководство России. — Прим. ред.) здесь имеете дело — чистое зло. У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных", — предупредил он, отметив, что эти страны уже почти 10 лет воюют с Россией (В формате холодной войны. — Прим. ред.).
Эксперт выразил полную уверенность в том, что именно исходя из этой логики — не допустить переговоров с Россией — Вашингтон и Лондон поощряют и делают возможными террористические атаки киевского режима на территории России
"Я верю всем сердцем в то, что США и Великобритания были напрямую вовлечены в эти террористические атаки внутри России", — резюмировал Джонсон.
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