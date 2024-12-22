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В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением - РИА Новости, 22.12.2024
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06:19 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/preduprezhdenie-1990672207.html
В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением
В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением - РИА Новости, 22.12.2024
В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением
Россия должна понять, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к ней. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:19:00+03:00
2024-12-22T06:19:00+03:00
в мире
россия
сша
лондон
игорь кириллов
мария захарова
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия должна понять, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к ней. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, выступив с предупреждением в адрес руководства России."То, с чем вы (руководство России. — Прим. ред.) здесь имеете дело — чистое зло. У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных", — предупредил он, отметив, что эти страны уже почти 10 лет воюют с Россией (В формате холодной войны. — Прим. ред.).Эксперт выразил полную уверенность в том, что именно исходя из этой логики — не допустить переговоров с Россией — Вашингтон и Лондон поощряют и делают возможными террористические атаки киевского режима на территории России"Я верю всем сердцем в то, что США и Великобритания были напрямую вовлечены в эти террористические атаки внутри России", — резюмировал Джонсон.Утром 17-го декабря в Москве был убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
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в мире, россия, сша, лондон, игорь кириллов, мария захарова, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), войска рхбз
В мире, Россия, США, Лондон, Игорь Кириллов, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Войска РХБЗ
В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением

Аналитик ЦРУ Джонсон: США и Британия не будут разговаривать с Россией на равных

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия должна понять, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к ней. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, выступив с предупреждением в адрес руководства России.
«
"То, с чем вы (руководство России. — Прим. ред.) здесь имеете дело — чистое зло. У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных", — предупредил он, отметив, что эти страны уже почти 10 лет воюют с Россией (В формате холодной войны. — Прим. ред.).
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому
01:06
Эксперт выразил полную уверенность в том, что именно исходя из этой логики — не допустить переговоров с Россией — Вашингтон и Лондон поощряют и делают возможными террористические атаки киевского режима на территории России
"Я верю всем сердцем в то, что США и Великобритания были напрямую вовлечены в эти террористические атаки внутри России", — резюмировал Джонсон.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
На Западе раскрыли, как слова Трампа изменили ситуацию по Украине
Вчера, 22:20
Утром 17-го декабря в Москве был убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Ситуация страшная": в Раде забили тревогу из-за пыток на Украине
18 декабря, 13:26
В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
"Будет удар". На Украине забили тревогу после хамского заявления Зеленского
18 декабря, 01:08
 
В миреРоссияСШАЛондонИгорь КирилловМария ЗахароваВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Войска РХБЗ
 
 
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