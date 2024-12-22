https://ria.ru/20241222/preduprezhdenie-1990672207.html

В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением

В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением - РИА Новости, 22.12.2024

В США экстренно обратились к России с неожиданным предупреждением

Россия должна понять, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к ней. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:19:00+03:00

2024-12-22T06:19:00+03:00

2024-12-22T06:19:00+03:00

в мире

россия

сша

лондон

игорь кириллов

мария захарова

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия должна понять, что Британия и США не хотят договариваться и не имеют никаких добрых намерений по отношению к ней. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works, выступив с предупреждением в адрес руководства России."То, с чем вы (руководство России. — Прим. ред.) здесь имеете дело — чистое зло. У этих парней из Лондона и Вашингтона вообще нет никаких намерений: желания сесть, заключить мир с русскими и уважать их как равных", — предупредил он, отметив, что эти страны уже почти 10 лет воюют с Россией (В формате холодной войны. — Прим. ред.).Эксперт выразил полную уверенность в том, что именно исходя из этой логики — не допустить переговоров с Россией — Вашингтон и Лондон поощряют и делают возможными террористические атаки киевского режима на территории России"Я верю всем сердцем в то, что США и Великобритания были напрямую вовлечены в эти террористические атаки внутри России", — резюмировал Джонсон.Утром 17-го декабря в Москве был убит начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.В пятницу около 15.30 мск украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску в Курской области. В результате пять человек погибли и 12 пострадали. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, областной многопрофильный колледж, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа. Также повреждены несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости атаки БПЛА на Казань, заявила, что Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки и назвала его "Усамой Бен Зеленским".

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https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989807997.html

россия

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в мире, россия, сша, лондон, игорь кириллов, мария захарова, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), войска рхбз