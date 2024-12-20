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Экс-главе района в Петербурге запретили определенные действия - РИА Новости, 20.12.2024
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16:10 20.12.2024 (обновлено: 16:18 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/zapret-1990443921.html
Экс-главе района в Петербурге запретили определенные действия
Экс-главе района в Петербурге запретили определенные действия - РИА Новости, 20.12.2024
Экс-главе района в Петербурге запретили определенные действия
Бывшему главе Красносельского района Петербурга Олегу Фадеенко, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:10:00+03:00
2024-12-20T16:18:00+03:00
происшествия
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красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Бывшему главе Красносельского района Петербурга Олегу Фадеенко, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее со ссылкой на ГСУСК РФ по Петербургу сообщалось, что Фадеенко был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей за содействие в заключении госконтрактов на охрану в образовательных учреждениях. "Ходатайство следствия об избрании Фадеенко меры пресечения в виде запрета определенных действий, полностью поддержанное прокуратурой, против которого защита также не возражала, удовлетворено", - сообщает пресс-служба судов. Уточняется, что мера избрана Фадеенко на весь период предварительного расследования. В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что Фадеенко предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Фадеенко, достоверно зная, что между охранным предприятием и образовательными учреждениями Красносельского района в 2023 году заключено большое количество государственных контрактов на общую сумму не менее 300 миллионов рублей и что его учредитель заинтересована в дальнейшей бесперебойной деятельности предприятия по их заключению и выполнению, решил предложить ей передать ему взятку через посредника в размере 6 миллионов рублей. "Фадеенко и посреднику предъявлено обвинение. Допрошенные в качестве обвиняемых они полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях", - сообщили в пресс-службе городского главка СК. В четверг губернатор Петербурга освободил Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района города.
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-главе района в Петербурге запретили определенные действия

Экс-главе района Петербурга избран запрет определенных действий по делу о взятке

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramБывший глава Красносельского района Петербурга Олег Фадеенко, обвиняемый в получении взятки
Бывший глава Красносельского района Петербурга Олег Фадеенко, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Бывший глава Красносельского района Петербурга Олег Фадеенко, обвиняемый в получении взятки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Бывшему главе Красносельского района Петербурга Олегу Фадеенко, обвиняемому в получении взятки, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее со ссылкой на ГСУСК РФ по Петербургу сообщалось, что Фадеенко был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в получении взятки в 3 миллиона рублей за содействие в заключении госконтрактов на охрану в образовательных учреждениях.
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"Ходатайство следствия об избрании Фадеенко меры пресечения в виде запрета определенных действий, полностью поддержанное прокуратурой, против которого защита также не возражала, удовлетворено", - сообщает пресс-служба судов.
Уточняется, что мера избрана Фадеенко на весь период предварительного расследования.
В ГСУСК РФ по Петербургу сообщили, что Фадеенко предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, Фадеенко, достоверно зная, что между охранным предприятием и образовательными учреждениями Красносельского района в 2023 году заключено большое количество государственных контрактов на общую сумму не менее 300 миллионов рублей и что его учредитель заинтересована в дальнейшей бесперебойной деятельности предприятия по их заключению и выполнению, решил предложить ей передать ему взятку через посредника в размере 6 миллионов рублей.
"Фадеенко и посреднику предъявлено обвинение. Допрошенные в качестве обвиняемых они полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях", - сообщили в пресс-службе городского главка СК.
В четверг губернатор Петербурга освободил Фадеенко от должности главы администрации Красносельского района города.
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