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В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой - РИА Новости, 20.12.2024
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16:18 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/zaderzhanie-1990447089.html
В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой
В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой - РИА Новости, 20.12.2024
В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой
Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего сотрудникам столичного заведения фастфуда гранатой, если ему не выдадут заказ, сообщила представитель МВД РФ Ирина РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:18:00+03:00
2024-12-20T16:18:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего сотрудникам столичного заведения фастфуда гранатой, если ему не выдадут заказ, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои московские коллеги задержали подозреваемого в хулиганстве в помещении ресторана быстрого питания", - сказала Волк. В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отмененный им заказ, хотя ему уже вернули деньги. Получив отказ, мужчина стал угрожать персоналу предметом, похожим на гранату. Забрав пакет с едой, злоумышленник скрылся. Оперативники по горячим следам установили личность подозреваемого. Он был задержан по месту проживания в Москве. В квартире полицейские обнаружили коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток и пакет с неизвестным веществом, а также спрессованные брикеты. Как показало исследование, находка является наркотическим средством растительного происхождения – гашишем. Его масса составила 131 грамм. Также на подземном паркинге в автомобиле задержанного изъята страйкбольная граната. Возбуждено уголовное дело по статьям 213 (Хулиганство)и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой

МВД: в Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего сотрудникам столичного заведения фастфуда гранатой, если ему не выдадут заказ, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои московские коллеги задержали подозреваемого в хулиганстве в помещении ресторана быстрого питания", - сказала Волк.
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В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отмененный им заказ, хотя ему уже вернули деньги. Получив отказ, мужчина стал угрожать персоналу предметом, похожим на гранату. Забрав пакет с едой, злоумышленник скрылся.
Оперативники по горячим следам установили личность подозреваемого. Он был задержан по месту проживания в Москве. В квартире полицейские обнаружили коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток и пакет с неизвестным веществом, а также спрессованные брикеты. Как показало исследование, находка является наркотическим средством растительного происхождения – гашишем. Его масса составила 131 грамм. Также на подземном паркинге в автомобиле задержанного изъята страйкбольная граната.
Возбуждено уголовное дело по статьям 213 (Хулиганство)и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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ПроисшествияРоссияМоскваИрина Волк
 
 
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