В Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой
МВД: в Москве задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам фастфуда гранатой
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Полиция задержала злоумышленника, угрожавшего сотрудникам столичного заведения фастфуда гранатой, если ему не выдадут заказ, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои московские коллеги задержали подозреваемого в хулиганстве в помещении ресторана быстрого питания", - сказала Волк.
В полицию из заведения общепита поступило сообщение о том, что один из посетителей потребовал от работников выдать ранее отмененный им заказ, хотя ему уже вернули деньги. Получив отказ, мужчина стал угрожать персоналу предметом, похожим на гранату. Забрав пакет с едой, злоумышленник скрылся.
Оперативники по горячим следам установили личность подозреваемого. Он был задержан по месту проживания в Москве. В квартире полицейские обнаружили коробку с курительными принадлежностями, электронные весы, сверток и пакет с неизвестным веществом, а также спрессованные брикеты. Как показало исследование, находка является наркотическим средством растительного происхождения – гашишем. Его масса составила 131 грамм. Также на подземном паркинге в автомобиле задержанного изъята страйкбольная граната.
Возбуждено уголовное дело по статьям 213 (Хулиганство)и 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
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