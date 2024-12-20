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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 20.12.2024 (обновлено: 15:56 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/vsu-1990438239.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 20.12.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки украинского беспилотника, один пострадавший госпитализирован, сообщил РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:55:00+03:00
2024-12-20T15:56:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки украинского беспилотника, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ранены двое. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Второму медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе Шебекино был сбит FPV-дрон с последующей детонацией на земле. Осколками посечены два легковых автомобиля.
https://ria.ru/20241213/svet-1989110010.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадали два человека

Главков: дрон ВСУ атаковал белгородское село Репяховка, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки украинского беспилотника, один пострадавший госпитализирован, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки беспилотника ранены двое. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается. Второму медицинская помощь оказана на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино был сбит FPV-дрон с последующей детонацией на земле. Осколками посечены два легковых автомобиля.
Последствия обстрела Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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13 декабря, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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