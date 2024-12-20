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В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 20.12.2024
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:43:00+03:00
2024-12-20T20:43:00+03:00
2024-12-20T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области воздушная тревога не объявлена. "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы