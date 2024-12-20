https://ria.ru/20241220/ukraina-1990300858.html

Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо

Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо - РИА Новости, 20.12.2024

Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину, заявил Фицо

Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:42:00+03:00

2024-12-20T04:42:00+03:00

2024-12-20T04:42:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский исключает возможность транзита любого газа через Украину в следующем году, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "(Зеленский - ред.) исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа, поскольку есть какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский газ", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Премьер Словакии отметил, что существуют различные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. "Это может быть газ... который просто будет взят на российско-украинской границе и пойдет транзитом. За это Украина получила бы оплату за транзит. Полностью (Зеленский - ред.) это исключил", - добавил Фицо. Он указал на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют.

https://ria.ru/20241219/gaz-1990200290.html

https://ria.ru/20241216/ukraina-1989568076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, европа, словакия, владимир зеленский, роберт фицо, евросоюз, в мире