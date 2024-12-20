В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Харьковской области с 20.21 мск 19 декабря. В Киевской области тревога была объявлена в 01.17, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 01.34 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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