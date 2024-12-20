https://ria.ru/20241220/udmurtija-1990438924.html

Удмуртия отправит более пяти тонн пельменей участникам спецоперации

Удмуртия отправит более пяти тонн пельменей участникам спецоперации - РИА Новости, 20.12.2024

Удмуртия отправит более пяти тонн пельменей участникам спецоперации

Предприятия Удмуртии отправят более 5 тонн пельменей участникам спецоперации в качестве новогоднего подарка, сообщили в пресс-службе руководителя республики. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:57:00+03:00

2024-12-20T15:57:00+03:00

2024-12-20T16:43:00+03:00

малопургинский район

ижевск

александр бречалов

удмуртская республика

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УФА, 20 дек — РИА Новости. Предприятия Удмуртии отправят более 5 тонн пельменей участникам спецоперации в качестве новогоднего подарка, сообщили в пресс-службе руководителя республики. "Восемнадцать предприятий Удмуртии объединились перед Новым годом, чтобы отправить землякам-военнослужащим СВО более 5 тонн пельменей к празднику. Угощение получат как военнослужащие по контракту, так и призванные в рамках частичной мобилизации. Напомним, в прошлом году по инициативе главы республики Александра Бречалова к новогоднему столу бойцы из Удмуртии получили 3 тонны пельменей",- говорится в сообщении. Акцию правительства Удмуртии по отправке пельменей военнослужащим в этом году поддержало производство из Якшур-Бодьинского района "Старозятцинский натуральный продукт". Это часть большого хозяйства со своей животноводческой фермой, отметили в пресс-службе. "На предложение министерства сельского хозяйства Удмуртии принять участие в акции мы сразу же согласились. Сказали, что 100 кг пельменей мы отправим без проблем. И вот мы подготовили 5 видов пельменей, каждого – по 20 кг: мясо-капустные, "Крестьянские", "Царские", татарские и деликатесные. Я думаю, что в Новый год пельмени – это для многих добрая, домашняя традиция. Поэтому уверен, что бойцам будет приятно их получить и знать, что мы их не забываем, уважаем. Мы обязательно должны их поддерживать, потому что они работают в сложных условиях", - приводятся слова главы предприятия Андрея Белова. По данным пресс-службы, у технолога производственного цеха полуфабрикатов Ольги Намазовой в зоне СВО служит брат. "Осенью прошлого года мой брат ушел по собственному желанию на СВО. Вот уже год он там, служит в спецподразделении на донецком направлении. Мы ждем наших бойцов домой живыми, здоровыми. Партию пельменей отправляем как подарок на Новый год, чтобы они чувствовали от нас поддержку. Хотелось бы поздравить их всех с Новым годом, пожелать здоровья, чтобы никого не боялись там и всех победили", – рассказала она. В пресс-службе добавили, что лепщица пельменей Эльвира Решетникова работает на предприятии уже почти 2 года. "Мы свои пельмени и сами покупаем – вкусные. Для бойцов пельмени лепим, чтобы они быстрее вернулись домой, чтобы СВО закончилась. С душой лепим. Хочется, чтобы бойцы знали, что дома их ждут", – цитирует пресс-служба Решетникову. Руководитель предприятия Белов добавил, что поголовье крупно-рогатого скота в хозяйстве составляет более 1700 голов. В конце 2021 года он получил грант от минсельхоза региона в размере 3 миллионов рублей, на эти средства и приобрел пельменный аппарат, холодильники, морозильные камеры, тестомешалку и так далее. В июле 2022 года состоялась первая поставка пельменей в Якшур-Бодьинский район. За этот год "Старозятцинский натуральный продукт" сделает примерно 70 тонн полуфабрикатов: пельменей, котлет, заготовок для перепечей и чебуреков. Рынок сбыта сейчас довольно широкий: Якшур-Бодьинский, Глазовский, Балезинский, Увинский, Малопургинский районы, Ижевск и Агрыз. В день предприятие делает порядка 300 килограммов полуфабрикатов. В планах на 2025 год у Андрея Белова – участие в проекте "Семейная ферма", наращивание объемов производства и расширение рынка сбыта, информирует пресс-служба. "Добавим, Удмуртия регулярно отправляет гуманитарные грузы в зону СВО. Для дополнительного комфорта и безопасности бойцы получают из родной республики технику, экипировку, пиломатериалы и стройматериалы, специальное оборудование, медикаменты и многое другое. В республике действует фонд "Сообщество" как официальный источник средств для централизованной помощи военнослужащим и жителям новых и приграничных территорий. Деньги в фонд перечисляют неравнодушные жители, бизнес, предприятия. Всего при его содействии в зону СВО, в приграничные и новые регионы страны Удмуртия отправила уже порядка 2000 тонн гуманитарной помощи", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20241102/brechalov-1981490537.html

https://ria.ru/20240925/udmurtiya-1974660349.html

https://ria.ru/20240802/aktivisty-1963620638.html

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Ольга Фомченкова

малопургинский район, ижевск, александр бречалов