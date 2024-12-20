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США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024
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10:14 20.12.2024 (обновлено: 10:41 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/turtsiya-1990322915.html
США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка
США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024
США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка
США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из РФ, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T10:14:00+03:00
2024-12-20T10:41:00+03:00
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СТАМБУЛ, 20 дек - РИА Новости. США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из РФ, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на главу минэнерго Турции Альпарслана Байрактара. "США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через "Газпромбанк", - сообщило агентство. Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, говорил ранее Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.
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экономика, сша, турция, россия, газпромбанк
Экономика, США, Турция, Россия, Газпромбанк
США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка

Bloomberg: США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 20 дек - РИА Новости. США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из РФ, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на главу минэнерго Турции Альпарслана Байрактара.
"США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через "Газпромбанк", - сообщило агентство.
Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, говорил ранее Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Иностранцы до апреля смогут оплатить газ из России не только в Газпромбанке
Вчера, 21:11
 
ЭкономикаСШАТурцияРоссияГазпромбанк
 
 
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