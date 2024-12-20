https://ria.ru/20241220/turtsiya-1990322915.html

США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка

США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 20.12.2024

США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка

США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из РФ, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:14:00+03:00

2024-12-20T10:14:00+03:00

2024-12-20T10:41:00+03:00

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СТАМБУЛ, 20 дек - РИА Новости. США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка" для оплаты поставок газа из РФ, сообщило в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на главу минэнерго Турции Альпарслана Байрактара. "США предоставили Турции исключение из санкций в отношении "Газпромбанка"… министр Байрактар сообщил, что после переговоров чиновники США разрешили Анкаре оплачивать импорт газа через "Газпромбанк", - сообщило агентство. Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, говорил ранее Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур.

https://ria.ru/20241219/gazprombank-1990273369.html

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экономика, сша, турция, россия, газпромбанк