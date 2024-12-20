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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.12.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:25:00+03:00
2024-12-20T16:25:00+03:00
2024-12-20T16:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 16.15 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Запорожская область, Украина
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу