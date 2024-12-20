https://ria.ru/20241220/tolyatti-1990480641.html

СК возбудил дело после конфликта в торговом центре Тольятти

СК возбудил дело после конфликта в торговом центре Тольятти - РИА Новости, 20.12.2024

СК возбудил дело после конфликта в торговом центре Тольятти

Подростка ранили во время конфликта в торговом центре Тольятти Самарской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:34:00+03:00

2024-12-20T17:34:00+03:00

2024-12-20T17:34:00+03:00

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тольятти

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самарская область

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САМАРА, 20 дек - РИА Новости. Подростка ранили во время конфликта в торговом центре Тольятти Самарской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК России. "По версии следствия, 20 декабря в одном из торговых центров города Тольятти несовершеннолетнему было причинено ножевое ранение. Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении СК. Сейчас потерпевшему оказывается необходимая помощь. В соцсетях очевидцы сообщают, что подросток получил ранение при конфликте, который произошел с другим молодым человеком в туалете. Пострадавший находится в сознании. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

https://ria.ru/20241122/toljatti-1985152007.html

https://ria.ru/20241116/podrostok-1984100983.html

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происшествия, тольятти, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)