https://ria.ru/20241220/tanker-1990526312.html
На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами
На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами - РИА Новости, 20.12.2024
На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами
Свыше 26 километров берега очищено на Кубани после происшествия с крушением танкеров и разливом мазута, всего собрано почти 4,2 тысячи тонн загрязненного песка... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:53:00+03:00
2024-12-20T19:53:00+03:00
2024-12-20T20:06:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
черное море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Свыше 26 километров берега очищено на Кубани после происшествия с крушением танкеров и разливом мазута, всего собрано почти 4,2 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии. С начала работ собрано 4192,3 тонны загрязненного песка и грунта и обследовано 24 квадратных километра акватории. В порту "Анапа" собрано 4 тонны нефтеводяной смеси. В зоне затопления носовой части "Волганефть-212": обработано сорбентом 7 500 квадратов; собрано 10 тонн нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
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Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов на Кубани
МЧС России: на Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии.
2024-12-20T19:53
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происшествия, россия, керченский пролив, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Черное море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами
На Кубани очистили более 26 километров берега после разлива мазута