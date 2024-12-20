https://ria.ru/20241220/tanker-1990526312.html

На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами

На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами - РИА Новости, 20.12.2024

На Кубани очистили более 26 километров берега после ЧП с танкерами

Свыше 26 километров берега очищено на Кубани после происшествия с крушением танкеров и разливом мазута, всего собрано почти 4,2 тысячи тонн загрязненного песка... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:53:00+03:00

2024-12-20T19:53:00+03:00

2024-12-20T20:06:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

черное море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990527809_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_917e0e39456bfa1429c1925a2d1178a5.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Свыше 26 километров берега очищено на Кубани после происшествия с крушением танкеров и разливом мазута, всего собрано почти 4,2 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии. С начала работ собрано 4192,3 тонны загрязненного песка и грунта и обследовано 24 квадратных километра акватории. В порту "Анапа" собрано 4 тонны нефтеводяной смеси. В зоне затопления носовой части "Волганефть-212": обработано сорбентом 7 500 квадратов; собрано 10 тонн нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

россия

керченский пролив

черное море

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Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов на Кубани МЧС России: на Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии. 2024-12-20T19:53 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, керченский пролив, черное море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе