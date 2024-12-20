Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 20.12.2024 (обновлено: 19:45 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990482343.html
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО
Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, обвиняемый во взяточничестве,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:37:00+03:00
2024-12-20T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, обвиняемый во взяточничестве, отправился в зону спецоперации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом."Дело Малышева поступило в суд еще в августе. Недавно он заключил контракт с Минобороны и ушел служить на СВО", — сказал собеседник агентства.В настоящее время его производство по его делу приостановлено.Малышеву вменяются шесть эпизодов получения крупных взяток. По данным следствия, он входил в группу чиновников, которые за взятки выдавали разрешения на строительство — в частности, складов и логистического центра около подмосковного поселка Горки Ленинские.
https://ria.ru/20241220/germany-1990436733.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО

Обвиняемый во взятках экс-чиновник Малышев отправился в зону спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, обвиняемый во взяточничестве, отправился в зону спецоперации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.
"Дело Малышева поступило в суд еще в августе. Недавно он заключил контракт с Минобороны и ушел служить на СВО", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время его производство по его делу приостановлено.
Малышеву вменяются шесть эпизодов получения крупных взяток. По данным следствия, он входил в группу чиновников, которые за взятки выдавали разрешения на строительство — в частности, складов и логистического центра около подмосковного поселка Горки Ленинские.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
"От него бегут": в Германии раскрыли, что произошло после начала СВО
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала