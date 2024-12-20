https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990482343.html
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО - РИА Новости, 20.12.2024
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО
Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, обвиняемый во взяточничестве,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:37:00+03:00
2024-12-20T17:37:00+03:00
2024-12-20T19:45:00+03:00
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происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, обвиняемый во взяточничестве, отправился в зону спецоперации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом."Дело Малышева поступило в суд еще в августе. Недавно он заключил контракт с Минобороны и ушел служить на СВО", — сказал собеседник агентства.В настоящее время его производство по его делу приостановлено.Малышеву вменяются шесть эпизодов получения крупных взяток. По данным следствия, он входил в группу чиновников, которые за взятки выдавали разрешения на строительство — в частности, складов и логистического центра около подмосковного поселка Горки Ленинские.
https://ria.ru/20241220/germany-1990436733.html
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происшествия, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Обвиняемый во взяточничестве бывший подмосковный чиновник ушел на СВО
Обвиняемый во взятках экс-чиновник Малышев отправился в зону спецоперации