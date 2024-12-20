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Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости, 20.12.2024
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12:29 20.12.2024 (обновлено: 14:28 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/sovfed-1990369653.html
Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского
Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского - РИА Новости, 20.12.2024
Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского
Совет Федерации одобрил законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T12:29:00+03:00
2024-12-20T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским.Для зачисления нужно будет пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.В случае принятия новая норма вступит в силу 1 апреля 2025 года.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект, отметила, что он не несет запретительного характера."Понятно, что если ребенок, который приходит в первый или какой-то другой класс, не знает русского языка, то он не сможет получать полноценное образование. И для этого вводится тестирование, чтобы подготовить ребенка к обучению", — сказала она.Политик подчеркнула, что не знающие русского языка дети — это большая сложность для учителя."Необходимо сделать все для того, чтобы создать условия для адаптации детей иностранцев, проживающих в Российской Федерации на законных основаниях", — продолжила Матвиенко.Она также поручила сенаторам подготовить постановление Совета Федерации, где будет изложена позиция палаты по данному вопросу."В России надо создать условия для изучения русского языка для детей иностранцев. Мы также должны говорить о поддержке и распространении русского языка в мире, и чем больше граждан в мире будут его знать, тем больше будет у нас единомышленников", — резюмировала председатель СФ России.В Минпросвещения рассказали, что тестирование детей мигрантов по русскому языку для приема в школу будут проводить бесплатно.
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Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского

Совфед одобрил запрет приема в школы детей мигрантов без знания русского языка

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Посетители у здания Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским.
Для зачисления нужно будет пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто не сдаст тест, не допустят до обучения.
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Разработать материалы для теста, критерии оценки и определить минимальное количество баллов должен будет Рособрнадзор.
Кроме того, в школу нельзя будет принимать тех, кто находится в России незаконно.
В случае принятия новая норма вступит в силу 1 апреля 2025 года.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект, отметила, что он не несет запретительного характера.
"Понятно, что если ребенок, который приходит в первый или какой-то другой класс, не знает русского языка, то он не сможет получать полноценное образование. И для этого вводится тестирование, чтобы подготовить ребенка к обучению", — сказала она.
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Политик подчеркнула, что не знающие русского языка дети — это большая сложность для учителя.
"Необходимо сделать все для того, чтобы создать условия для адаптации детей иностранцев, проживающих в Российской Федерации на законных основаниях", — продолжила Матвиенко.
Она также поручила сенаторам подготовить постановление Совета Федерации, где будет изложена позиция палаты по данному вопросу.
"В России надо создать условия для изучения русского языка для детей иностранцев. Мы также должны говорить о поддержке и распространении русского языка в мире, и чем больше граждан в мире будут его знать, тем больше будет у нас единомышленников", — резюмировала председатель СФ России.
В Минпросвещения рассказали, что тестирование детей мигрантов по русскому языку для приема в школу будут проводить бесплатно.
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