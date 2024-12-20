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Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.12.2024
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17:10 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/sholts-1990471214.html
Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным
Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.12.2024
Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен снова поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава немецкого кабмина в ходе совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:10:00+03:00
2024-12-20T17:10:00+03:00
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен снова поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава немецкого кабмина в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. "Я говорил с российским президентом и буду говорить с ним снова, но всегда четко, чтобы дать понять, что это является его вкладом прекратить войну", - сказал Шольц, чья речь транслировалась на сайте правительства Германии. Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241203/putin-1987117502.html
https://ria.ru/20241203/sholts-1987011228.html
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в мире, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что намерен снова поговорить с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен снова поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил глава немецкого кабмина в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
"Я говорил с российским президентом и буду говорить с ним снова, но всегда четко, чтобы дать понять, что это является его вкладом прекратить войну", - сказал Шольц, чья речь транслировалась на сайте правительства Германии.
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Рогов назвал послание Шольца Путину лицемерным
3 декабря, 16:05
Первый со 2 декабря 2022 года телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 15 ноября по инициативе Берлина. Обсуждались Украина, ситуация на Ближнем Востоке, двусторонние отношения. Сам Путин, говоря об этой беседе, сообщил журналистам, что ее участники обменялись мнениями, но каждый остался при своем.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Шольца поставили на место после его послания Путину
3 декабря, 08:34
 
В миреРоссияУкраинаГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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