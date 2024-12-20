https://ria.ru/20241220/pvo-1990531608.html

ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями

ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 20.12.2024

ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями

Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:33:00+03:00

2024-12-20T20:33:00+03:00

2024-12-20T20:38:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России."С 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241220/minoborony-1990414834.html

россия

белгородская область

брянская область

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россия, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)