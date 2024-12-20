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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:33:00+03:00
2024-12-20T20:33:00+03:00
2024-12-20T20:38:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России."С 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/minoborony-1990414834.html
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россия, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила БПЛА над Белгородской областью и по одному – над Курской и Брянской