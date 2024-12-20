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ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 20.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 20.12.2024 (обновлено: 20:38 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pvo-1990531608.html
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:33:00+03:00
2024-12-20T20:38:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России."С 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241220/minoborony-1990414834.html
россия
белгородская область
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россия, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над тремя российскими областями

ПВО сбила БПЛА над Белгородской областью и по одному – над Курской и Брянской

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России.
"С 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Курской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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