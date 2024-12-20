https://ria.ru/20241220/pvo-1990526987.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 20.12.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области

Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:56:00+03:00

2024-12-20T19:56:00+03:00

2024-12-20T20:04:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241220/bryansk-1990519380.html

брянская область

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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)