https://ria.ru/20241220/pvo-1990526987.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:56:00+03:00
2024-12-20T19:56:00+03:00
2024-12-20T20:04:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241220/bryansk-1990519380.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области