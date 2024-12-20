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ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 20.12.2024
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19:56 20.12.2024 (обновлено: 20:04 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pvo-1990526987.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 20.12.2024
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области
Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:56:00+03:00
2024-12-20T20:04:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241220/bryansk-1990519380.html
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила беспилотник ВСУ в Брянской области

Богомаз: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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ТУЛА, 20 дек – РИА Новости. Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Брянск - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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