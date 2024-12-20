https://ria.ru/20241220/putin-1990478061.html

Путин запросил анализ эффективности проекта по повышению рождаемости

Путин запросил анализ эффективности проекта по повышению рождаемости - РИА Новости, 20.12.2024

Путин запросил анализ эффективности проекта по повышению рождаемости

Президент России Владимир Путин попросил проанализировать эффективность пилотного проекта по повышению рождаемости, реализуемого в ряде регионов. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:28:00+03:00

2024-12-20T17:28:00+03:00

2024-12-20T17:28:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать эффективность пилотного проекта по повышению рождаемости, реализуемого в ряде регионов. Во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ он напомнил, что в указе, вышедшем в начале этого года, о решении самых насущных проблем многодетных семей были такие пункты как предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до 6 лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования бесплатным питанием, а школьников - бесплатным проездом школьной и спортивной формы. Также предлагалось определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30%, оказывать содействие в улучшении жилищных условий. "Всё перечислено в компетенции субъектов Федерации. И далеко не везде эти меры реализуются в полном объёме. Уважаемые коллеги, очень вас прошу, обратите внимание на эти вопросы. Их решение среди важнейших приоритетов нашей совместной работы", - сказал Путин

https://ria.ru/20241220/putin-1990472105.html

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общество, россия, владимир путин