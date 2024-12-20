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Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей - РИА Новости, 20.12.2024
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17:06 20.12.2024 (обновлено: 17:23 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/putin-1990469127.html
Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей
Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей
Президент РФ Владимир Путин попросил регионы обратить внимание на меры поддержки многодетных семей, так как далеко не везде они реализуются в полном объеме. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:06:00+03:00
2024-12-20T17:23:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил регионы обратить внимание на меры поддержки многодетных семей, так как далеко не везде они реализуются в полном объеме.Путин проводит в Кремле итоговое заседание Госсовета, посвященное поддержке семей."Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования бесплатным питанием, а школьников бесплатным проездом, школьной и спортивной формой, предлагалось также определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее, чем на 30%, оказывать содействие в улучшении жилищных условий. Все перечисленное в компетенции субъектов Российской Федерации, и далеко не везде эти меры реализуются в полном объеме. Уважаемые коллеги, очень вас прошу обратите внимание на эти вопросы ", - сказал глава государства в ходе заседания.Он отметил, что решение этих вопросов находится среди важнейших приоритетов совместной работы.
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Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семьи в России
Путин проводит заседание Госсовета по вопросам поддержки семьи в России. В самом начале президент подчеркнул, что в этом году многое было сделано, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей

Путин: далеко не со всех регионах реализуются меры поддержки семей

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил регионы обратить внимание на меры поддержки многодетных семей, так как далеко не везде они реализуются в полном объеме.
Путин проводит в Кремле итоговое заседание Госсовета, посвященное поддержке семей.
"Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования бесплатным питанием, а школьников бесплатным проездом, школьной и спортивной формой, предлагалось также определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее, чем на 30%, оказывать содействие в улучшении жилищных условий. Все перечисленное в компетенции субъектов Российской Федерации, и далеко не везде эти меры реализуются в полном объеме. Уважаемые коллеги, очень вас прошу обратите внимание на эти вопросы ", - сказал глава государства в ходе заседания.
Он отметил, что решение этих вопросов находится среди важнейших приоритетов совместной работы.
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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