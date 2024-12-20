https://ria.ru/20241220/putin-1990469127.html

Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей

Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал регионы обратить внимание на меры поддержки семей

Президент РФ Владимир Путин попросил регионы обратить внимание на меры поддержки многодетных семей, так как далеко не везде они реализуются в полном объеме. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:06:00+03:00

2024-12-20T17:23:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил регионы обратить внимание на меры поддержки многодетных семей, так как далеко не везде они реализуются в полном объеме.Путин проводит в Кремле итоговое заседание Госсовета, посвященное поддержке семей."Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования бесплатным питанием, а школьников бесплатным проездом, школьной и спортивной формой, предлагалось также определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее, чем на 30%, оказывать содействие в улучшении жилищных условий. Все перечисленное в компетенции субъектов Российской Федерации, и далеко не везде эти меры реализуются в полном объеме. Уважаемые коллеги, очень вас прошу обратите внимание на эти вопросы ", - сказал глава государства в ходе заседания.Он отметил, что решение этих вопросов находится среди важнейших приоритетов совместной работы.

https://ria.ru/20241219/programma-1990142258.html

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Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семьи в России Путин проводит заседание Госсовета по вопросам поддержки семьи в России. В самом начале президент подчеркнул, что в этом году многое было сделано, чтобы семья укрепила свое значение в российском обществе. 2024-12-20T17:06 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, владимир путин