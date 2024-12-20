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Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным - РИА Новости, 20.12.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:09 20.12.2024 (обновлено: 16:44 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/protezirovanie-1990442153.html
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным - РИА Новости, 20.12.2024
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным
Свердловские депутаты намерены инициировать рассмотрение на федеральном уровне вопроса о бесплатном проезде инвалидов к месту протезирования, сообщает... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:09:00+03:00
2024-12-20T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать рассмотрение на федеральном уровне вопроса о бесплатном проезде инвалидов к месту протезирования, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Парламентарии посетили одно из предприятий Свердловской области, работающих в сфере обеспечения техническими средствами реабилитации, – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии. "Сегодня в центре внимания – реализация законодательства в части обеспечения техническими средствами реабилитации и абилитации, а также санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан в Свердловской области. 33 тысячи жителей нашего региона ежегодно получают технические средства реабилитации. Это жизненно необходимо. Речь идет о создании условий для нормальной жизни, самостоятельного передвижения, работы, активного отдыха. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции особую значимость приобрела помощь в вопросах реабилитации и протезирования получившим ранение ветеранам боевых действий", – приводятся в сообщении слова депутата Вячеслава Погудина. На Среднем Урале действуют шесть предприятий в сфере протезирования. Одно из них – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии. "Сегодня в Екатеринбургском центре протезирования и ортопедии мы посмотрели технологию изготовления протезов, поговорили с мастерами о качестве изделий. В первую очередь мы обращаем внимание на доступность технических средств реабилитации для нуждающихся в них уральцев – по срокам изготовления, по прохождению процедуры получения такой продукции. Например, мы считаем перспективным начинание Фонда пенсионного и социального страхования РФ по переходу на электронный сертификат", – добавил Погудин. Все нюансы использования электронных сертификатов депутаты обсудили на второй части выездного заседания комитета – в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области. По словам управляющего отделением Елены Альшиц, регион участвует в пилотном проекте Фонда по обеспечению инвалидов-участников СВО техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями с использованием электронного сертификата в беззаявительном (проактивном) порядке. В ходе обсуждения этого вопроса депутаты отметили, что требует особого внимания проблема оплаты проезда инвалидов в город, где проводится протезирование. В решении комитета по социальной политике зафиксировано, что необходимо рассмотреть возможность выйти с обращением в Государственную Думу по вопросу бесплатного проезда инвалидов к месту протезирования и обратно при обеспечении посредством электронного сертификата техническими средствами реабилитации (протезирования) в других субъектах РФ.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984882387.html
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россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество, Свердловская область
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным

Свердловское ЗакСО: инвалидам необходим бесплатный проезд к месту протезирования

© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской областиСвердловские депутаты посетили Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии
Свердловские депутаты посетили Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Законодательное Cобрание Свердловской области
Свердловские депутаты посетили Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать рассмотрение на федеральном уровне вопроса о бесплатном проезде инвалидов к месту протезирования, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Парламентарии посетили одно из предприятий Свердловской области, работающих в сфере обеспечения техническими средствами реабилитации, – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии.
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"Сегодня в центре внимания – реализация законодательства в части обеспечения техническими средствами реабилитации и абилитации, а также санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан в Свердловской области. 33 тысячи жителей нашего региона ежегодно получают технические средства реабилитации. Это жизненно необходимо. Речь идет о создании условий для нормальной жизни, самостоятельного передвижения, работы, активного отдыха. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции особую значимость приобрела помощь в вопросах реабилитации и протезирования получившим ранение ветеранам боевых действий", – приводятся в сообщении слова депутата Вячеслава Погудина.
На Среднем Урале действуют шесть предприятий в сфере протезирования. Одно из них – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии.
"Сегодня в Екатеринбургском центре протезирования и ортопедии мы посмотрели технологию изготовления протезов, поговорили с мастерами о качестве изделий. В первую очередь мы обращаем внимание на доступность технических средств реабилитации для нуждающихся в них уральцев – по срокам изготовления, по прохождению процедуры получения такой продукции. Например, мы считаем перспективным начинание Фонда пенсионного и социального страхования РФ по переходу на электронный сертификат", – добавил Погудин.
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Все нюансы использования электронных сертификатов депутаты обсудили на второй части выездного заседания комитета – в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области. По словам управляющего отделением Елены Альшиц, регион участвует в пилотном проекте Фонда по обеспечению инвалидов-участников СВО техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями с использованием электронного сертификата в беззаявительном (проактивном) порядке.
В ходе обсуждения этого вопроса депутаты отметили, что требует особого внимания проблема оплаты проезда инвалидов в город, где проводится протезирование. В решении комитета по социальной политике зафиксировано, что необходимо рассмотреть возможность выйти с обращением в Государственную Думу по вопросу бесплатного проезда инвалидов к месту протезирования и обратно при обеспечении посредством электронного сертификата техническими средствами реабилитации (протезирования) в других субъектах РФ.
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