https://ria.ru/20241220/protezirovanie-1990442153.html
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным - РИА Новости, 20.12.2024
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным
Свердловские депутаты намерены инициировать рассмотрение на федеральном уровне вопроса о бесплатном проезде инвалидов к месту протезирования, сообщает... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:09:00+03:00
2024-12-20T16:09:00+03:00
2024-12-20T16:44:00+03:00
россия
здоровье - общество
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990443371_0:80:1600:980_1920x0_80_0_0_3f1d1d5938861d6ba5469ffe3f690e7c.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать рассмотрение на федеральном уровне вопроса о бесплатном проезде инвалидов к месту протезирования, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона. Парламентарии посетили одно из предприятий Свердловской области, работающих в сфере обеспечения техническими средствами реабилитации, – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии. "Сегодня в центре внимания – реализация законодательства в части обеспечения техническими средствами реабилитации и абилитации, а также санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан в Свердловской области. 33 тысячи жителей нашего региона ежегодно получают технические средства реабилитации. Это жизненно необходимо. Речь идет о создании условий для нормальной жизни, самостоятельного передвижения, работы, активного отдыха. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции особую значимость приобрела помощь в вопросах реабилитации и протезирования получившим ранение ветеранам боевых действий", – приводятся в сообщении слова депутата Вячеслава Погудина. На Среднем Урале действуют шесть предприятий в сфере протезирования. Одно из них – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии. "Сегодня в Екатеринбургском центре протезирования и ортопедии мы посмотрели технологию изготовления протезов, поговорили с мастерами о качестве изделий. В первую очередь мы обращаем внимание на доступность технических средств реабилитации для нуждающихся в них уральцев – по срокам изготовления, по прохождению процедуры получения такой продукции. Например, мы считаем перспективным начинание Фонда пенсионного и социального страхования РФ по переходу на электронный сертификат", – добавил Погудин. Все нюансы использования электронных сертификатов депутаты обсудили на второй части выездного заседания комитета – в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области. По словам управляющего отделением Елены Альшиц, регион участвует в пилотном проекте Фонда по обеспечению инвалидов-участников СВО техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями с использованием электронного сертификата в беззаявительном (проактивном) порядке. В ходе обсуждения этого вопроса депутаты отметили, что требует особого внимания проблема оплаты проезда инвалидов в город, где проводится протезирование. В решении комитета по социальной политике зафиксировано, что необходимо рассмотреть возможность выйти с обращением в Государственную Думу по вопросу бесплатного проезда инвалидов к месту протезирования и обратно при обеспечении посредством электронного сертификата техническими средствами реабилитации (протезирования) в других субъектах РФ.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984882387.html
https://ria.ru/20241126/vyplata-1985844654.html
https://ria.ru/20241022/reabilitatsiya-1979357583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990443371_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_745349b976e3fbbba9d672b2f9941d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество
Россия, Здоровье - Общество, Свердловская область
Погудин: проезд инвалидов к месту протезирования должен быть бесплатным
Свердловское ЗакСО: инвалидам необходим бесплатный проезд к месту протезирования
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать рассмотрение на федеральном уровне вопроса о бесплатном проезде инвалидов к месту протезирования, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Парламентарии посетили одно из предприятий Свердловской области
, работающих в сфере обеспечения техническими средствами реабилитации, – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии.
"Сегодня в центре внимания – реализация законодательства в части обеспечения техническими средствами реабилитации и абилитации, а также санаторно-курортным лечением льготных категорий граждан в Свердловской области. 33 тысячи жителей нашего региона ежегодно получают технические средства реабилитации. Это жизненно необходимо. Речь идет о создании условий для нормальной жизни, самостоятельного передвижения, работы, активного отдыха. Сейчас в связи с проведением специальной военной операции особую значимость приобрела помощь в вопросах реабилитации и протезирования получившим ранение ветеранам боевых действий", – приводятся в сообщении слова депутата Вячеслава Погудина.
На Среднем Урале действуют шесть предприятий в сфере протезирования. Одно из них – Екатеринбургский центр протезирования и ортопедии.
"Сегодня в Екатеринбургском центре протезирования и ортопедии мы посмотрели технологию изготовления протезов, поговорили с мастерами о качестве изделий. В первую очередь мы обращаем внимание на доступность технических средств реабилитации для нуждающихся в них уральцев – по срокам изготовления, по прохождению процедуры получения такой продукции. Например, мы считаем перспективным начинание Фонда пенсионного и социального страхования РФ
по переходу на электронный сертификат", – добавил Погудин.
Все нюансы использования электронных сертификатов депутаты обсудили на второй части выездного заседания комитета – в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области. По словам управляющего отделением Елены Альшиц, регион участвует в пилотном проекте Фонда по обеспечению инвалидов-участников СВО техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями с использованием электронного сертификата в беззаявительном (проактивном) порядке.
В ходе обсуждения этого вопроса депутаты отметили, что требует особого внимания проблема оплаты проезда инвалидов в город, где проводится протезирование. В решении комитета по социальной политике зафиксировано, что необходимо рассмотреть возможность выйти с обращением в Государственную Думу по вопросу бесплатного проезда инвалидов к месту протезирования и обратно при обеспечении посредством электронного сертификата техническими средствами реабилитации (протезирования) в других субъектах РФ.