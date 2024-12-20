https://ria.ru/20241220/prisoedinenie-1990469598.html

Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой

Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой - РИА Новости, 20.12.2024

Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой

Власти Молдавии поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель по присоединению страны к ЕС к 2030 году, заявил в понедельник глава миссии Евросоюза в... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:07:00+03:00

2024-12-20T17:07:00+03:00

2024-12-20T17:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель по присоединению страны к ЕС к 2030 году, заявил в понедельник глава миссии Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс. "Цель амбициозная, но достижимая. Это зависит от молдавских политиков и граждан, которые будут голосовать на парламентских выборах. То есть, будут ли они голосовать за те силы, которые готовы продолжить быстрый темп реформ и переговоров", — заявил Мажейкс журналистам, комментируя заявления властей республики о завершении процесса евроинтеграции к 2030 году. По его словам, европейская дипломатия ведет конструктивный диалог со всеми политическими партиями в Молдове. "У нас нет предвзятого отношения. Нам важно понимать позиции всех партий, претендующих на места в парламенте, и их реальное отношение к ЕС. Мы ведем диалог со многими политическими силами…Однако есть группа, с которой мы принципиально не общаемся, — это представители Илана Шора", — подчеркнул посол ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241218/moldaviya-1989924812.html

https://ria.ru/20241212/evrozona-1988905226.html

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