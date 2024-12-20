Рейтинг@Mail.ru
Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/prisoedinenie-1990469598.html
Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой
Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой - РИА Новости, 20.12.2024
Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой
Власти Молдавии поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель по присоединению страны к ЕС к 2030 году, заявил в понедельник глава миссии Евросоюза в... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:07:00+03:00
2024-12-20T17:07:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
илан шор
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель по присоединению страны к ЕС к 2030 году, заявил в понедельник глава миссии Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс. "Цель амбициозная, но достижимая. Это зависит от молдавских политиков и граждан, которые будут голосовать на парламентских выборах. То есть, будут ли они голосовать за те силы, которые готовы продолжить быстрый темп реформ и переговоров", — заявил Мажейкс журналистам, комментируя заявления властей республики о завершении процесса евроинтеграции к 2030 году. По его словам, европейская дипломатия ведет конструктивный диалог со всеми политическими партиями в Молдове. "У нас нет предвзятого отношения. Нам важно понимать позиции всех партий, претендующих на места в парламенте, и их реальное отношение к ЕС. Мы ведем диалог со многими политическими силами…Однако есть группа, с которой мы принципиально не общаемся, — это представители Илана Шора", — подчеркнул посол ЕС. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20241218/moldaviya-1989924812.html
https://ria.ru/20241212/evrozona-1988905226.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, украина, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Илан Шор, Евросоюз
Глава миссии ЕС назвал цель Молдавии по присоединению к союзу достижимой

Глава миссии ЕС Мажейкс назвал цель Молдавии по присоединению к ЕС достижимой

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии поставили перед собой амбициозную, но достижимую цель по присоединению страны к ЕС к 2030 году, заявил в понедельник глава миссии Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс.
«
"Цель амбициозная, но достижимая. Это зависит от молдавских политиков и граждан, которые будут голосовать на парламентских выборах. То есть, будут ли они голосовать за те силы, которые готовы продолжить быстрый темп реформ и переговоров", — заявил Мажейкс журналистам, комментируя заявления властей республики о завершении процесса евроинтеграции к 2030 году.
По его словам, европейская дипломатия ведет конструктивный диалог со всеми политическими партиями в Молдове.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Экс-президент Молдавии раскритиковал итоги еврореферендума
18 декабря, 14:57
"У нас нет предвзятого отношения. Нам важно понимать позиции всех партий, претендующих на места в парламенте, и их реальное отношение к ЕС. Мы ведем диалог со многими политическими силами…Однако есть группа, с которой мы принципиально не общаемся, — это представители Илана Шора", — подчеркнул посол ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Молдавия надеется присоединиться к зоне платежей в евро в 2025 году
12 декабря, 19:57
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаИлан ШорЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала