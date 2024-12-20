https://ria.ru/20241220/pozhar-1990299805.html

При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек

При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек - РИА Новости, 20.12.2024

При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек

При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:08:00+03:00

2024-12-20T04:08:00+03:00

2024-12-20T09:49:00+03:00

происшествия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале."В ночь с 19 по 20 декабря в 2.00 по местному времени (20.00 четверга мск) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. <...> Пять человек погибли, их личности устанавливаются", — говорится в публикации.Уточняется, что еще семь человек пострадали из-за отравления дымом — они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь.Причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Оперштаб выразил соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20241214/chislo-1989195636.html

https://ria.ru/20241129/pozhar-1986562825.html

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика саха (якутия)