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При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек - РИА Новости, 20.12.2024
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04:08 20.12.2024 (обновлено: 09:49 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/pozhar-1990299805.html
При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек
При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек - РИА Новости, 20.12.2024
При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек
При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:08:00+03:00
2024-12-20T09:49:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале."В ночь с 19 по 20 декабря в 2.00 по местному времени (20.00 четверга мск) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. &lt;...&gt; Пять человек погибли, их личности устанавливаются", — говорится в публикации.Уточняется, что еще семь человек пострадали из-за отравления дымом — они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь.Причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Оперштаб выразил соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20241214/chislo-1989195636.html
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Дарья Буймова
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек

При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержат дезертиров, погибли пять человек

© РИА НовостиПоследствия пожара в изоляторе в Якутии. 20 декабря 2024
Последствия пожара в изоляторе в Якутии. 20 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости
Последствия пожара в изоляторе в Якутии. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
"В ночь с 19 по 20 декабря в 2.00 по местному времени (20.00 четверга мск) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. <...> Пять человек погибли, их личности устанавливаются", — говорится в публикации.
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Уточняется, что еще семь человек пострадали из-за отравления дымом — они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Оперштаб выразил соболезнования родным и близким погибших.
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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