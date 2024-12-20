При пожаре в изоляторе в Якутии погибли пять человек
При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержат дезертиров, погибли пять человек
© РИА НовостиПоследствия пожара в изоляторе в Якутии. 20 декабря 2024
© РИА Новости
Последствия пожара в изоляторе в Якутии. 20 декабря 2024
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. При пожаре в изоляторе в Якутии, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части, погибли пять человек, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале.
"В ночь с 19 по 20 декабря в 2.00 по местному времени (20.00 четверга мск) зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. <...> Пять человек погибли, их личности устанавливаются", — говорится в публикации.
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Уточняется, что еще семь человек пострадали из-за отравления дымом — они находятся в больнице, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Оперштаб выразил соболезнования родным и близким погибших.
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