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Котяков рассказал о размере максимального пособия на одного ребенка - РИА Новости, 20.12.2024
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18:32 20.12.2024 (обновлено: 18:33 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/posobie-1990505837.html
Котяков рассказал о размере максимального пособия на одного ребенка
Котяков рассказал о размере максимального пособия на одного ребенка - РИА Новости, 20.12.2024
Котяков рассказал о размере максимального пособия на одного ребенка
Размер максимального единого пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка с 2025 года, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:32:00+03:00
2024-12-20T18:33:00+03:00
общество
россия
антон котяков
пособие по безработице
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Размер максимального единого пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка с 2025 года, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. "В среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч (рублей – ред.) в месяц на одного ребенка. С будущего года семья уже сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей", - сказал Котяков в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ. Министр отметил, что рост выплаты составит 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. Сегодня каждый третий ребенок в России получает единое пособие.
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общество, россия, антон котяков, пособие по безработице
Общество, Россия, Антон Котяков, Пособие по безработице
Котяков рассказал о размере максимального пособия на одного ребенка

Максимальное единое пособие с 2025 года составит более 17 тысяч рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Размер максимального единого пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка с 2025 года, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"В среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч (рублей – ред.) в месяц на одного ребенка. С будущего года семья уже сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей", - сказал Котяков в рамках заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
Министр отметил, что рост выплаты составит 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января 2025 года. Сегодня каждый третий ребенок в России получает единое пособие.
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