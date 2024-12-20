https://ria.ru/20241220/pirotekhnika-1990299618.html

Врачи предупредили об опасности петард и хлопушек

Врачи предупредили об опасности петард и хлопушек - РИА Новости, 20.12.2024

Врачи предупредили об опасности петард и хлопушек

Ожоги дыхательных путей, снижение слуха и шум в ушах можно получить при неправильном использовании петард, хлопушек и бенгальских огней, также в организм могут... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:07:00+03:00

2024-12-20T04:07:00+03:00

2024-12-20T04:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ожоги дыхательных путей, снижение слуха и шум в ушах можно получить при неправильном использовании петард, хлопушек и бенгальских огней, также в организм могут попасть соли тяжелых металлов, поэтому уши нужно защищать капюшоном или наушниками, а также держать пиротехнику на максимальном расстоянии от лица, рассказали РИА Новости опрошенные врачи. По словам врача-сурдолога-оториноларинголога НИКИО имени Л.И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Яны Никиткиной, ожоги - не единственное отрицательное воздействие на организм различной пиротехники, поскольку взрыв петарды и хлопушки обладает достаточно высокой громкостью. "Если это мощные петарды, то при их использовании возникает большое звуковое сопровождение, и именно оно может стать причиной снижения слуха. Это может быть как кратковременное снижение слуха и шум в ушах, которое пройдет через несколько часов, так и стойкое снижение слуха и ушной шум, если сила воздействия звуковой волны мощная или у человека есть предрасположенность. Следует отметить, что, как показали наши исследования, акустическая травма всегда приводит к двусторонней тугоухости: с одной стороны в большей, с другой – в меньшей степени выраженности. К сожалению, такая форма тугоухости далеко не всегда поддается терапии, потому что связана с гибелью клеток слухового нерва", - рассказала Никиткина. По ее словам, при воздействии пиротехники могут возникать головокружения. Правда это происходит крайне редко - если громкость взрыва превышает 100 дБ. "Когда используете пиротехнику, стоит надевать шапки и капюшон, чтобы закрыть уши и поглотить излишки звуковой нагрузки. В идеале, конечно, необходимо использовать шумоподавляющие наушники или специальные беруши. Если у человека произошло снижение слуха и/или возник шум в ушах и через несколько часов они не прошли, то обязательно стоит посетить специалиста и провести исследование слуха. При выявлении нейросенсорной тугоухости необходимо сразу же, не откладывая, начать лечение. Чем раньше начато лечение в такой ситуации, тем больше шансов на восстановление или по крайней мере улучшение слуха", - добавила врач. Как отметил врач-оториноларинголог НИКИО имени Л.И. Свержевского Александр Кишиневский, пиротехника может быть вредна и для органов дыхания, так как при горении бенгальских огней и другой пиротехники выделяются опасные вещества - как органические, так и соли тяжелых металлов. "Пиротехнику по инструкции запускают только на свежем воздухе, ни в коем случае не в помещении. Бенгальские огни тоже лучше зажигать на улице, а если такой возможности нет, то помещение должно быть хорошо проветриваемое. Также надо следить за тем, чтобы все огни находились на максимальном расстоянии от лица, потому что температура горения - высокая, и есть высокий риск получить ожоги как кожи, так и дыхательных путей", - рассказал он. Кишиневский добавил, что на ожог дыхательных путей могут указывать неприятные ощущения, боль при дыхании, дискомфорт, заложенность и раздражение носа, чихание. "Если говорить о бенгальских огнях, то они редко вызывают серьезные ожоги дыхательных путей. Тут скорее мы переживаем за то, что соли металлов и другие вредные вещества могут оказать негативный эффект, попадая в организм. Если в непосредственной близости от вас использовали пиротехнику и вы попали в зону задымления, то главное - постараться максимально быстро покинуть эту зону, а дальше, если появились какие-то симптомы, – обратиться к врачу", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html

https://ria.ru/20240127/dagestan-1923893713.html

https://ria.ru/20241212/pozhary-1988732509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия