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Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска

Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 20.12.2024

Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска

Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:17:00+03:00

2024-12-20T16:17:00+03:00

2024-12-20T16:46:00+03:00

омск

виталий хоценко

омская область

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ОМСК, 20 дек — РИА Новости. Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Свалка ликвидирована благодаря президентской программе "Чистая страна". Это самая большая свалка в Ленинском административном округе. Она использовалась с 1952 года по 2015 год и накопила около 6 миллионов кубометров отходов, а ее площадь рекультивации составила 62 гектара. "Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Полигон рекультивирован благодаря президентской программе "Чистая страна". Весной здесь будет высажен газон", - написал Виталий Хоценко. На свалке провели укладку изолирующих и выравнивающих слоев, установили инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. Таким образом было восстановлено более 62 гектаров нарушенных земель. Ранее рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах Омска.

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омск, виталий хоценко