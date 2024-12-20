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Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 20.12.2024
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:17:00+03:00
2024-12-20T16:17:00+03:00
2024-12-20T16:46:00+03:00
омск
виталий хоценко
омская область
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ОМСК, 20 дек — РИА Новости. Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Свалка ликвидирована благодаря президентской программе "Чистая страна". Это самая большая свалка в Ленинском административном округе. Она использовалась с 1952 года по 2015 год и накопила около 6 миллионов кубометров отходов, а ее площадь рекультивации составила 62 гектара. "Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Полигон рекультивирован благодаря президентской программе "Чистая страна". Весной здесь будет высажен газон", - написал Виталий Хоценко. На свалке провели укладку изолирующих и выравнивающих слоев, установили инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. Таким образом было восстановлено более 62 гектаров нарушенных земель. Ранее рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах Омска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, виталий хоценко
Омск, Виталий Хоценко, Омская область
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
Губернатор Хоценко: рекультивировали самую большую в Омской области свалку
ОМСК, 20 дек — РИА Новости.
Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале
о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска.
Свалка ликвидирована благодаря президентской программе "Чистая страна". Это самая большая свалка в Ленинском административном округе. Она использовалась с 1952 года по 2015 год и накопила около 6 миллионов кубометров отходов, а ее площадь рекультивации составила 62 гектара.
«
"Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Полигон рекультивирован благодаря президентской программе "Чистая страна". Весной здесь будет высажен газон", - написал Виталий Хоценко.
На свалке провели укладку изолирующих и выравнивающих слоев, установили инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. Таким образом было восстановлено более 62 гектаров нарушенных земель. Ранее рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах Омска.