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Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 20.12.2024
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Омская область
 
16:17 20.12.2024 (обновлено: 16:46 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/omsk-1990445934.html
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 20.12.2024
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:17:00+03:00
2024-12-20T16:46:00+03:00
омск
виталий хоценко
омская область
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ОМСК, 20 дек — РИА Новости. Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Свалка ликвидирована благодаря президентской программе "Чистая страна". Это самая большая свалка в Ленинском административном округе. Она использовалась с 1952 года по 2015 год и накопила около 6 миллионов кубометров отходов, а ее площадь рекультивации составила 62 гектара. "Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Полигон рекультивирован благодаря президентской программе "Чистая страна". Весной здесь будет высажен газон", - написал Виталий Хоценко. На свалке провели укладку изолирующих и выравнивающих слоев, установили инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. Таким образом было восстановлено более 62 гектаров нарушенных земель. Ранее рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах Омска.
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омск, виталий хоценко
Омск, Виталий Хоценко, Омская область
Хоценко сообщил о рекультивации свалки в Ленинском округе Омска

Губернатор Хоценко: рекультивировали самую большую в Омской области свалку

© Фото : Хоценко о важном/TelegramРаботы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
Работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : Хоценко о важном/Telegram
Работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска
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ОМСК, 20 дек — РИА Новости. Губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о завершении работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска.
Свалка ликвидирована благодаря президентской программе "Чистая страна". Это самая большая свалка в Ленинском административном округе. Она использовалась с 1952 года по 2015 год и накопила около 6 миллионов кубометров отходов, а ее площадь рекультивации составила 62 гектара.
«
"Завершены работы по рекультивации свалки в Ленинском округе Омска. Полигон рекультивирован благодаря президентской программе "Чистая страна". Весной здесь будет высажен газон", - написал Виталий Хоценко.
На свалке провели укладку изолирующих и выравнивающих слоев, установили инженерные системы дегазации, сбора и очистки фильтрата. Таким образом было восстановлено более 62 гектаров нарушенных земель. Ранее рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах Омска.
 
Омская областьОмскВиталий Хоценко
 
 
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