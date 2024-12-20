https://ria.ru/20241220/obuchenie-1990445607.html

Свердловские депутаты внесли изменения в закон "Об образовании"

Свердловские депутаты внесли изменения в закон "Об образовании" - РИА Новости, 20.12.2024

Свердловские депутаты внесли изменения в закон "Об образовании"

Депутаты Законодательного собрания Свердловской внесли изменения в закон "Об образовании в Свердловской области"; речь идет о том, чтобы дать возможность... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:16:00+03:00

2024-12-20T16:16:00+03:00

2024-12-20T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Свердловской внесли изменения в закон "Об образовании в Свердловской области"; речь идет о том, чтобы дать возможность подросткам, не сумевшим получить аттестат об основном общем образовании, обучиться востребованной профессии, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Там напомнили, что в 2024 году за счет средств областного бюджета реализуется пилотный проект по профессиональному обучению несовершеннолетних, которые по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования не получили аттестат. На заседании регионального парламента депутаты закрепили в областном законе норму о том, чтобы продолжить реализацию этого пилотного проекта на постоянной основе. "Действительно, есть школьники, которые не сдали экзамены за девятый класс. Чтобы они не "остались на улице" и совсем не потеряли знания, им предлагается пройти обучение в учреждениях профтехобразования. Есть перечень востребованных специальностей, которые они могут освоить. Это возможность получить образование и профессию. Правильный опыт, который дает положительные результаты. Уже несколько групп обучились, сдали экзамены. Такая практика будет продолжаться", – отметила председатель Свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина, ее слова цитирует пресс-служба. По данным министерства образования и молодежной политики Свердловской области, более 40 ребят, обучавшихся в рамках этого проекта, уже начали работать на уральских заводах, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Еще более 140 ребят завершают обучение. "Подчеркну, в Свердловской области за последние тридцать лет не было расформировано ни одно учреждение профтехобразования. Мы развиваем эти учреждения. У нас реализуются программа "Уральская инженерная школа" и федеральный проект "Профессионалитет", – добавила Бабушкина. Кроме того, в ходе осенней сессии депутаты регионального парламента неоднократно высказывались в поддержку значимых проектов федеральных законов. "Недавно состоялось заседание нашего комитета по социальной политике, на котором депутаты высказались в поддержку проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации". Речь идет о том, чтобы закрепить в Трудовом кодексе РФ возможность предоставления дней отдыха родителям и супругам, осуществляющим уход за раненым или больным участниками специальной военной операции. Это очень правильное предложение. Мы, конечно, его поддерживаем", – уточнила Бабушкина. На сегодняшнем заседании также внесены изменения в статью 2 Закона Свердловской области "Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации". Это законодательная инициатива группы депутатов во главе с Бабушкиной. С целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством корректируется понятие "субъекты деятельности в сфере промышленности". Ранее это понятие включало в себя только "юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории Свердловской области". После внесения изменений понятие расширено. Новая формулировка звучит так: "субъекты деятельности в сфере промышленности – юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности на территории Свердловской области, а также при комплексном строительстве промышленных объектов на территории иностранных государств". Это значит, что ряд мер господдержки, предусмотренных региональным законом "Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Российской Федерации", могут быть доступны и свердловским предприятиям, занимающимся возведением промышленных объектов на территории иностранных государств. Такое решение будет способствовать расширению международных связей нашего региона с дружественными странами, пояснили в пресс-службе. С целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным приняты изменения в региональный закон "О защите прав ребенка". Компетенция органов государственной власти Российской Федерации дополняется полномочием по принятию мер по защите ребенка от информации, пропагандирующей потребление путем вдыхания сжиженных углеводородных газов, содержащихся в потенциально опасных газосодержащих товарах бытового назначения, и (или) их паров. Кроме того, компетенция органов госвласти РФ дополняется полномочием по принятию мер по защите ребенка от информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Депутаты продолжают совершенствовать комплекс мер соцподдержки для участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшнем заседании внесены изменения в закон "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". Для ветеранов боевых действий в нашем регионе установлена мера поддержки – выплата на приобретение земельного участка. В региональный закон внесено изменение, предусматривающее, что в случае смерти (гибели) участников СВО, не воспользовавшихся правом на соцвыплату, эта социальная выплата предоставляется членам их семей, если участники СВО удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе посмертно, а также если участники СВО являлись ветеранами боевых действий или членам их семей выданы удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий, говорится в сообщении.

https://na.ria.ru/20240528/kolledzh-1948745925.html

https://ria.ru/20240902/lineyka-1969989665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

свердловская область, россия, украина, людмила бабушкина , образование - общество