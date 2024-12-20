https://ria.ru/20241220/nato-1990432023.html

"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине

"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине - РИА Новости, 20.12.2024

"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине

Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X генсека НАТО Марка Рютте пойти в окопы, либо оставить Украину. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:25:00+03:00

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2024-12-20T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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марк рютте

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X генсека НАТО Марка Рютте пойти в окопы, либо оставить Украину.Так она отреагировала на его пост, посвященный встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе."Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу", — написала Панченко.В среду в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета.При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами неожиданно сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.

https://ria.ru/20241220/putin-1990318566.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990327582.html

украина

брюссель

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в мире, нато, украина, владимир зеленский, марк рютте, брюссель, киев, евросоюз, еврокомиссия