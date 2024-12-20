Рейтинг@Mail.ru
"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/nato-1990432023.html
"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине
"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине - РИА Новости, 20.12.2024
"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине
Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X генсека НАТО Марка Рютте пойти в окопы, либо оставить Украину. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:25:00+03:00
2024-12-20T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
владимир зеленский
марк рютте
брюссель
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X генсека НАТО Марка Рютте пойти в окопы, либо оставить Украину.Так она отреагировала на его пост, посвященный встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе."Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу", — написала Панченко.В среду в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета.При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами неожиданно сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.
https://ria.ru/20241220/putin-1990318566.html
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990327582.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, украина, владимир зеленский, марк рютте, брюссель, киев, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Брюссель, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
"Решить судьбу": генсека НАТО поставили перед сложным выбором по Украине

Украинская журналистка Панченко призвала генсека НАТО Рютте пойти в окопы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко призвала в соцсети X генсека НАТО Марка Рютте пойти в окопы, либо оставить Украину.
Так она отреагировала на его пост, посвященный встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Западе раскрыли, какой удар нанес Путин западным лидерам на прямой линии
Вчера, 09:46
"Когда вы перестанете использовать украинцев как пушечное мясо? Либо идите в окопы, либо позвольте народу Украины решать свою судьбу", — написала Панченко.
В среду в Брюсселе прошла встреча Зеленского с Рютте и ограниченным числом лидеров ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета.
При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами неожиданно сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Раде назвали имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине
Вчера, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОУкраинаВладимир ЗеленскийМарк РюттеБрюссельКиевЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала