https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990441996.html

Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году

Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году - РИА Новости, 20.12.2024

Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году

Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:03:00+03:00

2024-12-20T16:03:00+03:00

2024-12-20T16:16:00+03:00

россия

экономика

эльвира набиуллина

московская биржа

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Если говорить о тех вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, - это череда санкций, и на Московскую биржу, сложности с организацией расчетов трансграничных для своих клиентов. Напомню, что сейчас под санкциями у нас находятся 129 банков, год назад их было в два раза меньше. Под санкциями находятся банки, у которых 95% активов сектора", - ответила она на вопрос, с каким самым большим вызовом столкнулись банки в уходящем году.

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199148.html

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россия, экономика, эльвира набиуллина, московская биржа