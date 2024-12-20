https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990441996.html
Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году
Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году
Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129, заявила глава ЦБ... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:03:00+03:00
2024-12-20T16:03:00+03:00
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россия
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции - за год число организаций под ограничениями выросло вдвое, до 129, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Если говорить о тех вызовах, с которыми банковская система столкнулась в этом году, - это череда санкций, и на Московскую биржу, сложности с организацией расчетов трансграничных для своих клиентов. Напомню, что сейчас под санкциями у нас находятся 129 банков, год назад их было в два раза меньше. Под санкциями находятся банки, у которых 95% активов сектора", - ответила она на вопрос, с каким самым большим вызовом столкнулись банки в уходящем году.
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199148.html
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россия, экономика, эльвира набиуллина, московская биржа
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Московская биржа
Набиуллина назвала самый большой вызов для российских банков в 2024 году
Набиуллина: самым большим вызовом для российских банков в 2024 году были санкции