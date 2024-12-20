https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990441882.html
Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора в России
Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора в России - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора в России
Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:03:00+03:00
2024-12-20T16:03:00+03:00
2024-12-20T16:19:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Банковская сфера в России чувствует себя очень устойчиво, кредитные организации в 2024 году постоянно развивались, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."В целом банковская сфера чувствует себя очень устойчиво. И банки развивались устойчиво, кредитование быстро росло", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о том, что, по ее мнению, стало главной проблемой для банков в 2024 году, и справились ли они с вызовами.Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина заявила об устойчивости банковского сектора в России
Набиуллина заявила, что банковский сектор в России чувствует себя устойчиво