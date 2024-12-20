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Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов - РИА Новости, 20.12.2024
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15:50 20.12.2024 (обновлено: 15:57 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990436315.html
Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов
Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов
Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:50:00+03:00
2024-12-20T15:57:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны. Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов - нет", - ответила Набиуллина на вопрос, планирует ли ЦБ в связи с планомерным ужесточением санкций, в том числе против международных банковских платежей, рассматривать возможность вложений в криптовалюты, развития криптовалютной инфраструктуры."Поэтому с точки инвестиций в криптовалюты, если вы говорите о Центральном банке, это теряет смысл, но с точки зрения сохранности стоимости, это - очень волатильный актив, с другой стороны, мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать", - заключила она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов

Набиуллина: криптовалюты не должны рассматриваться для расчетов внутри России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны. Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов - нет", - ответила Набиуллина на вопрос, планирует ли ЦБ в связи с планомерным ужесточением санкций, в том числе против международных банковских платежей, рассматривать возможность вложений в криптовалюты, развития криптовалютной инфраструктуры.
"Поэтому с точки инвестиций в криптовалюты, если вы говорите о Центральном банке, это теряет смысл, но с точки зрения сохранности стоимости, это - очень волатильный актив, с другой стороны, мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать", - заключила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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