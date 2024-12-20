https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990436315.html

Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов

Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов - РИА Новости, 20.12.2024

Набиуллина призвала не рассматривать криптовалюты для внутренних расчетов

Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:50:00+03:00

2024-12-20T15:50:00+03:00

2024-12-20T15:57:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Криптовалюты не должны рассматриваться как средство расчетов внутри России, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции."Не рассматриваем такую возможность, мы продолжаем считать, что криптовалюты не должны использоваться как средство расчета внутри страны. Мы действительно согласились, поддержали и продвигаем проекты, связанные с использованием криптовалюты для внешних расчетов, но для внутренних расчетов - нет", - ответила Набиуллина на вопрос, планирует ли ЦБ в связи с планомерным ужесточением санкций, в том числе против международных банковских платежей, рассматривать возможность вложений в криптовалюты, развития криптовалютной инфраструктуры."Поэтому с точки инвестиций в криптовалюты, если вы говорите о Центральном банке, это теряет смысл, но с точки зрения сохранности стоимости, это - очень волатильный актив, с другой стороны, мы не сможем этот актив использовать для интервенций на внутреннем рынке для стабилизации ситуации, потому что расчеты в криптовалюте внутри России, на наш взгляд, ни в коем случае нельзя допускать", - заключила она.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

https://ria.ru/20241017/kriptovalyuta-1978472434.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)