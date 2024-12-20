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Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ - РИА Новости, 20.12.2024
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15:18 20.12.2024 (обновлено: 15:44 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990430518.html
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ
Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:18:00+03:00
2024-12-20T15:44:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
ключевая ставка
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Ключевая ставка
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ

Набиуллина заявила об обострении критики ЦБ в период высокой ставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 15:05
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссияКлючевая ставка
 
 
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