https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990430518.html
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ - РИА Новости, 20.12.2024
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ
Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:18:00+03:00
2024-12-20T15:18:00+03:00
2024-12-20T15:44:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962192295_0:266:3167:2047_1920x0_80_0_0_f09e4d2f9e2b0bfaeb0828a232ee0ad4.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.
https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962192295_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_08e21b907f681cfd3f20970e8819a321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Россия, Ключевая ставка
Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ
Набиуллина заявила об обострении критики ЦБ в период высокой ставки
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.