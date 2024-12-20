https://ria.ru/20241220/nabiullina-1990430518.html

Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ

Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ - РИА Новости, 20.12.2024

Набиуллина ответила на вопрос о внешнем давлении на ЦБ

Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:18:00+03:00

2024-12-20T15:18:00+03:00

2024-12-20T15:44:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Критика Банка России обостряется в период высокой ключевой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу."Критика нашей политики особо обостряется в периоды высоких ставок и в периоды цикла повышения ставок. Я думаю, что вы тоже это наблюдаете на протяжении многих лет. Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики для того чтобы понимать, что происходит в экономике", - сказала она, отвечая на вопрос о внешнем давлении и критике политики высоких ставок.Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, хотя рынок ожидал ее роста до 23%.

https://ria.ru/20241220/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия, ключевая ставка