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В туалете петербургской школы нашли видеокамеру - РИА Новости, 20.12.2024
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19:53 20.12.2024
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В туалете петербургской школы нашли видеокамеру
В туалете петербургской школы нашли видеокамеру - РИА Новости, 20.12.2024
В туалете петербургской школы нашли видеокамеру
Видеокамеру обнаружили в туалете одной из школ Красногвардейского района Петербурга, правоохранители выясняют, кто ее установил, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:53:00+03:00
2024-12-20T19:53:00+03:00
происшествия
красногвардейский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Видеокамеру обнаружили в туалете одной из школ Красногвардейского района Петербурга, правоохранители выясняют, кто ее установил, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Семнадцатого декабря в полицию Красногвардейского района обратилась педагог школы на Бестужевской улице, которая сообщила, что в туалете учебного заведения была обнаружена установленная камера видеонаблюдения", – говорится в сообщении. Камеру изъяли сотрудники полиции, по факту инцидента идет проверка.
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красногвардейский район
санкт-петербург
россия
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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В туалете петербургской школы нашли видеокамеру

МВД: в туалете одной из школ в Петербурге нашли видеокамеру, начата проверка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Видеокамеру обнаружили в туалете одной из школ Красногвардейского района Петербурга, правоохранители выясняют, кто ее установил, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Семнадцатого декабря в полицию Красногвардейского района обратилась педагог школы на Бестужевской улице, которая сообщила, что в туалете учебного заведения была обнаружена установленная камера видеонаблюдения", – говорится в сообщении.
Камеру изъяли сотрудники полиции, по факту инцидента идет проверка.
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ПроисшествияКрасногвардейский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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