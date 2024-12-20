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В туалете петербургской школы нашли видеокамеру
В туалете петербургской школы нашли видеокамеру - РИА Новости, 20.12.2024
В туалете петербургской школы нашли видеокамеру
Видеокамеру обнаружили в туалете одной из школ Красногвардейского района Петербурга, правоохранители выясняют, кто ее установил, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:53:00+03:00
2024-12-20T19:53:00+03:00
2024-12-20T19:53:00+03:00
происшествия
красногвардейский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Видеокамеру обнаружили в туалете одной из школ Красногвардейского района Петербурга, правоохранители выясняют, кто ее установил, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Семнадцатого декабря в полицию Красногвардейского района обратилась педагог школы на Бестужевской улице, которая сообщила, что в туалете учебного заведения была обнаружена установленная камера видеонаблюдения", – говорится в сообщении. Камеру изъяли сотрудники полиции, по факту инцидента идет проверка.
https://ria.ru/20241214/podrostki-1989121335.html
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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В туалете петербургской школы нашли видеокамеру
МВД: в туалете одной из школ в Петербурге нашли видеокамеру, начата проверка