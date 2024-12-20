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После потасовки в Новой Москве троим школьникам понадобилась медпомощь - РИА Новости, 20.12.2024
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15:31 20.12.2024 (обновлено: 22:06 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mvd-1990433030.html
После потасовки в Новой Москве троим школьникам понадобилась медпомощь
После потасовки в Новой Москве троим школьникам понадобилась медпомощь - РИА Новости, 20.12.2024
После потасовки в Новой Москве троим школьникам понадобилась медпомощь
Троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в новой Москве, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:31:00+03:00
2024-12-20T22:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в новой Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В отдел полиции МО МВД России "Московский" Москвы из различных медицинских организаций поступили сообщения о том, что к ним обратились несколько учеников одной из московских школ с телесными повреждениями.. Выяснилось, что во время перемены между двумя группами подростков возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате троим школьникам понадобилась помощь медиков", - сообщила она.По ее данным, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников. В настоящее время решается вопрос о постановке зачинщиков драки на профилактический учет, а также о привлечении их законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).По словам Волк, по окончании проверки материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20241219/stavropole-1990080205.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
После потасовки в Новой Москве троим школьникам понадобилась медпомощь

МВД: после потасовки в Новой Москве троим школьникам понадобилась медпомощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в новой Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В отдел полиции МО МВД России "Московский" Москвы из различных медицинских организаций поступили сообщения о том, что к ним обратились несколько учеников одной из московских школ с телесными повреждениями.. Выяснилось, что во время перемены между двумя группами подростков возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате троим школьникам понадобилась помощь медиков", - сообщила она.
По ее данным, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников. В настоящее время решается вопрос о постановке зачинщиков драки на профилактический учет, а также о привлечении их законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
По словам Волк, по окончании проверки материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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