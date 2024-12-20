https://ria.ru/20241220/moskalkova-1990451010.html

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных - РИА Новости, 20.12.2024

Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:25:00+03:00

2024-12-20T16:25:00+03:00

2024-12-20T16:33:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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дмитрий лубинец

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также гуманитарную помощь."В ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам", - сообщила Москалькова.Омбудсмены также обсудили вопросы установления местонахождения и воссоединения семей и взаимное посещение пленных.

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россия, украина, дмитрий лубинец, татьяна москалькова