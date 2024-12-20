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Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:25 20.12.2024 (обновлено: 16:33 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/moskalkova-1990451010.html
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных - РИА Новости, 20.12.2024
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:25:00+03:00
2024-12-20T16:33:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
татьяна москалькова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также гуманитарную помощь."В ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам", - сообщила Москалькова.Омбудсмены также обсудили вопросы установления местонахождения и воссоединения семей и взаимное посещение пленных.
https://ria.ru/20241217/plennyy-1989659561.html
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россия, украина, дмитрий лубинец, татьяна москалькова
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Татьяна Москалькова
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных

Москалькова обсудила с Лубинцом списки пленных и пропавших без вести

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также гуманитарную помощь.
"В ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам", - сообщила Москалькова.
Омбудсмены также обсудили вопросы установления местонахождения и воссоединения семей и взаимное посещение пленных.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ЛубинецТатьяна Москалькова
 
 
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