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Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных - РИА Новости, 20.12.2024
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T16:25:00+03:00
2024-12-20T16:25:00+03:00
2024-12-20T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также гуманитарную помощь."В ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам", - сообщила Москалькова.Омбудсмены также обсудили вопросы установления местонахождения и воссоединения семей и взаимное посещение пленных.
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россия, украина, дмитрий лубинец, татьяна москалькова
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Татьяна Москалькова
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом списки пленных
Москалькова обсудила с Лубинцом списки пленных и пропавших без вести