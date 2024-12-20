https://ria.ru/20241220/mordoviya-1990537257.html
Мордовия поможет Херсонской области с социально-экономическим развитием
Мордовия поможет Херсонской области с социально-экономическим развитием - РИА Новости, 20.12.2024
Мордовия поможет Херсонской области с социально-экономическим развитием
Трехстороннее соглашения о сотрудничестве между Мордовией, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписали в пятницу в Москве,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:11:00+03:00
2024-12-20T21:11:00+03:00
2024-12-20T21:11:00+03:00
республика мордовия
артем здунов
агентство стратегических инициатив (аси)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Трехстороннее соглашения о сотрудничестве между Мордовией, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписали в пятницу в Москве, сообщает пресс-служба главы Мордовии. Подписи под документом поставили глава Мордовии Артём Здунов, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. "Соглашение подразумевает взаимную передачу опыта работы и обобщение положительных результатов деятельности по конкретным проектам. Стороны будут оказывать консультативную поддержку по вопросам нормативно-правового регулирования, организации обмена аналитическими данными и региональными управленческими практиками, а также реализовывать проекты, направленные на развитие региональной социальной сферы", - говорится в сообщении. Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что соглашение является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для успешного восстановления и развития Херсонской области. "Агентство работает по разным направлениям социально-экономического развития, и наша задача - обеспечивать регионы лучшими практиками. Сегодня было подписано соглашение, касающееся социального развития, образования, здравоохранения. Республика Мордовия достаточно активно работает по этим направлениям. Уверена, что Херсонская область возьмет и адаптирует для себя лучшие решения", - приводятся в сообщении слова Чупшевой. Отмечается, что Мордовия занимает устойчивые позиции в Рейтинге качества жизни и Национальном инвестиционном рейтинге АСИ, что подтверждает её готовность стать регионом-наставником для Херсонской области в реализации Национальной социальной инициативы. По результатам Рейтинга качества жизни АСИ, в 2023 году Мордовия заняла 7-е из 14 мест по Приволжскому федеральному округу. Также республика участвует во внедрении Регионального социального стандарта. "С Херсонской областью мы работаем не первый год, хорошо знаем объекты региона, нужды жителей. Вместе с Владимиром Васильевичем Сальдо в первую очередь обращаем внимание на объекты здравоохранения, образования, социальной сферы – всё, что связано с повышением качества жизни. Уверен, что благодаря этому соглашению мы вместе с Херсонской областью вырастем и по качеству жизни, и уровню взаимодействия", - цитирует пресс-служба слова Здунова. В свою очередь губернатор Херсонской области выразил уверенность, что опыт Мордовия станет ценным ресурсом, а ее успешные практики помогут адаптировать и внедрить решения, которые будут отвечать потребностям региона и помогут создать комфортные условия для жизни и работы херсонцев, повысить качество услуг и улучшить инвестиционный климат.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, агентство стратегических инициатив (аси)
Республика Мордовия, Артем Здунов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Мордовия поможет Херсонской области с социально-экономическим развитием
Мордовия подписала с Херсонской областью и АСИ соглашение о сотрудничестве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Трехстороннее соглашения о сотрудничестве между Мордовией, Херсонской областью и Агентством стратегических инициатив (АСИ) подписали в пятницу в Москве, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Подписи под документом поставили глава Мордовии Артём Здунов
, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева
.
"Соглашение подразумевает взаимную передачу опыта работы и обобщение положительных результатов деятельности по конкретным проектам. Стороны будут оказывать консультативную поддержку по вопросам нормативно-правового регулирования, организации обмена аналитическими данными и региональными управленческими практиками, а также реализовывать проекты, направленные на развитие региональной социальной сферы", - говорится в сообщении.
Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что соглашение является важным шагом в укреплении межрегионального сотрудничества и создании условий для успешного восстановления и развития Херсонской области. "Агентство работает по разным направлениям социально-экономического развития, и наша задача - обеспечивать регионы лучшими практиками. Сегодня было подписано соглашение, касающееся социального развития, образования, здравоохранения. Республика Мордовия достаточно активно работает по этим направлениям. Уверена, что Херсонская область возьмет и адаптирует для себя лучшие решения", - приводятся в сообщении слова Чупшевой.
Отмечается, что Мордовия занимает устойчивые позиции в Рейтинге качества жизни и Национальном инвестиционном рейтинге АСИ, что подтверждает её готовность стать регионом-наставником для Херсонской области в реализации Национальной социальной инициативы. По результатам Рейтинга качества жизни АСИ, в 2023 году Мордовия заняла 7-е из 14 мест по Приволжскому федеральному округу. Также республика участвует во внедрении Регионального социального стандарта.
"С Херсонской областью мы работаем не первый год, хорошо знаем объекты региона, нужды жителей. Вместе с Владимиром Васильевичем Сальдо в первую очередь обращаем внимание на объекты здравоохранения, образования, социальной сферы – всё, что связано с повышением качества жизни. Уверен, что благодаря этому соглашению мы вместе с Херсонской областью вырастем и по качеству жизни, и уровню взаимодействия", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
В свою очередь губернатор Херсонской области выразил уверенность, что опыт Мордовия станет ценным ресурсом, а ее успешные практики помогут адаптировать и внедрить решения, которые будут отвечать потребностям региона и помогут создать комфортные условия для жизни и работы херсонцев, повысить качество услуг и улучшить инвестиционный климат.