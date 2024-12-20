https://ria.ru/20241220/moldavija-1990430959.html

Эксперт оценил перспективы реинтеграции ПМР в условиях энергокризиса

Эксперт оценил перспективы реинтеграции ПМР в условиях энергокризиса - РИА Новости, 20.12.2024

Эксперт оценил перспективы реинтеграции ПМР в условиях энергокризиса

Власти Молдавии рассчитывают добиться реинтеграции непризнанной Приднестровской Молдавской республики в условиях возможного энергокризиса, такое мнение выразил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:21:00+03:00

2024-12-20T15:21:00+03:00

2024-12-20T15:21:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Власти Молдавии рассчитывают добиться реинтеграции непризнанной Приднестровской Молдавской республики в условиях возможного энергокризиса, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее молдавский вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян не исключил, что энергетический кризис может стать шагом к реинтеграции Молдавии и Приднестровья. В ПМР 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор. "Кишинев на протяжении десятилетий в качестве своей стратегии решения так называемого "приднестровского вопроса" рассматривает экономическую блокаду республики и создание для населения невыносимых условий для жизни. Еще в конце 90-х годов некоторые кишиневские "ястребы" не скрывали, что им нужно "Приднестровье без приднестровцев". За четверть века молдавские власти добились определенных "успехов", население республики сократилось по меньшей мере на треть. Правда и население Молдовы тает примерно такими же темпами", - сказал Шорников. Он считает, что и сегодня вопрос стоит, скорее, о сохранении молдавского государства как такового, а не о поглощении изможденного блокадами Приднестровья. "Если бы не украинский кризис, патовая ситуация длилась бы, видимо, еще много лет. Но конфликт открыл "окно возможностей" для решения приднестровского вопроса в ту или иную сторону. Отрезанное от "большой земли" Приднестровье оказалось почти в полной зависимости от Кишинева: все экспортно-импортные операции республика вынуждена проводить через Молдову. Пользуясь этим, с начала 2024 года Кишинев потребовал от приднестровских предприятий уплачивать в молдавский бюджет таможенные пошлины, а потом методично начал блокировать работу отдельных крупных предприятий ПМР", - отметил собеседник агентства. Он полагает, что это вело к ухудшению социально-экономической ситуации внутри Приднестровья, но не лишало республику жизнеспособности. Новые возможности для давления на Тирасполь открывает надвигающийся энергокризис. "Сейчас уже понятно, что непродление газового транзита через Украину используется Кишиневом для достижения своих целей в Приднестровье. После переговоров с "Газпромом" Молдова демонстративно умыла руки, отказавшись даже обсуждать с Киевом возможность сохранения транзита российского газа. Правительство резко повысило тарифы на тепло и энергию для собственного населения и заявило, что будет готово принять приднестровцев, которые скоро побегут на правый берег, спасаясь от холода и голода, при этом Тирасполю следует приготовится к политическим требованиям", - отметил эксперт. По его мнению, действительно, Приднестровье впервые в своей истории оказывается настолько зависимым от Молдавии. И торговля, и энергетика - отрасли бывшие ранее фундаментом приднестровской самостоятельности, - могут оказаться под контролем Кишинева, указал он. "Есть ли выход из этой ситуации? Надежда только на помощь России и на собственную стойкость. Приднестровью необходимо продержаться на собственных ресурсах по меньшей мере один месяц, а потом международная ситуация будет необратимо меняться. Если Тирасполь в этих сложнейших условиях устоит и не поддастся шантажу, то можно прогнозировать, что в течении 2025 года все амбиции Кишинева сойдут на нет", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241216/gaz-1989567587.html

https://ria.ru/20241220/moldavija-1990401500.html

https://ria.ru/20241217/moldaviya-1989784002.html

https://ria.ru/20241219/pridnestrove-1990153912.html

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молдавия, кишинев, россия, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире