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Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле
Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле - РИА Новости, 20.12.2024
Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T21:10:00+03:00
2024-12-20T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба регионального правительства. До начала Госсовета глава региона снял с елки в Кремле три шара с мечтами детей. Две юные тулячки – 12-летняя девочка с ограниченными возможностями и 10-летняя девочка из семьи участника СВО – получат к празднику новые велосипеды. Также исполнится мечта девочки с подшефной территории региона в Мариуполе: она хотела в подарок шведскую стенку, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что с четверга в Тульской области началась череда новогодних елок, которые, по поручению Миляева, пройдут во всех муниципалитетах. Более 32 тысяч детей посетят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, получат сладкий подарок. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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дмитрий миляев, тульская область, россия
Тульская область, Дмитрий Миляев, Тульская область, Россия
Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле
Глава Тульской области исполнит желания трех детей в рамках акции "Елка желаний"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба регионального правительства.
До начала Госсовета глава региона снял с елки в Кремле три шара с мечтами детей.
Две юные тулячки – 12-летняя девочка с ограниченными возможностями и 10-летняя девочка из семьи участника СВО – получат к празднику новые велосипеды. Также исполнится мечта девочки с подшефной территории региона в Мариуполе: она хотела в подарок шведскую стенку, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с четверга в Тульской области началась череда новогодних елок, которые, по поручению Миляева, пройдут во всех муниципалитетах. Более 32 тысяч детей посетят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, получат сладкий подарок.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.