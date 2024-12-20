https://ria.ru/20241220/milyaev-1990537133.html

Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле

Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле - РИА Новости, 20.12.2024

Дмитрий Миляев принял участие в акции "Елка желаний" в Кремле

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:10:00+03:00

2024-12-20T21:10:00+03:00

2024-12-20T21:10:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

тульская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963710198_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a32702f88661442b827486599776cc1d.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в ежегодной акции "Елка желаний" в Большом Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба регионального правительства. До начала Госсовета глава региона снял с елки в Кремле три шара с мечтами детей. Две юные тулячки – 12-летняя девочка с ограниченными возможностями и 10-летняя девочка из семьи участника СВО – получат к празднику новые велосипеды. Также исполнится мечта девочки с подшефной территории региона в Мариуполе: она хотела в подарок шведскую стенку, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что с четверга в Тульской области началась череда новогодних елок, которые, по поручению Миляева, пройдут во всех муниципалитетах. Более 32 тысяч детей посетят новогодние представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, получат сладкий подарок. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. В этом году к акции уже присоединились президент России Владимир Путин и председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий миляев, тульская область, россия