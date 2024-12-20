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Миляев принял участие в заседании Госсовета по поддержке семей в РФ

Миляев принял участие в заседании Госсовета по поддержке семей в РФ - РИА Новости, 20.12.2024

Миляев принял участие в заседании Госсовета по поддержке семей в РФ

Губернатор Тульской области принял участие в Государственном совете Российской Федерации "О поддержке семей в РФ" и рассказал, что в регионе выстроена системная РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T21:07:00+03:00

2024-12-20T21:07:00+03:00

2024-12-20T21:07:00+03:00

тульская область

тульская область

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области принял участие в Государственном совете Российской Федерации "О поддержке семей в РФ" и рассказал, что в регионе выстроена системная работа по улучшению демографической ситуации, сообщает пресс-служба облправительства. Объявленный президентом России Год семьи дал региону дополнительные возможности в этом направлении. "Для нас особенно важно поддерживать многодетные семьи и стимулировать молодые пары к рождению детей. Мы уделяем повышенное внимание укреплению репродуктивного здоровья и профилактике абортов. Проактивно сопровождаем беременных и родителей в течение первого года жизни ребенка – напоминаем им о визите к врачу, необходимых обследованиях. Благодаря комплексному подходу в Тульской области ежегодно увеличивается число многодетных семей. Правительство региона продолжит делать все, чтобы достигнуть показателей, обозначенных в Указе президента о национальных целях развития", – подчеркнул Миляев, слова которого цитирует пресс-служба. По его словам, в Тульской области действует целый комплекс мер поддержки семей. Так, при рождении ребенка каждая семья получает 25 тысяч рублей, а если один из родителей студент, эта сумма увеличивается вдвое. При рождении третьего и последующих детей предоставляется областной маткапитал - 150 тысяч рублей. Многодетная семья может получить земельный участок для строительства дома, либо взамен – единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, на каждого несовершеннолетнего в многодетной семье предоставляется ежемесячная выплата – 2,5 тысячи рублей. Важную роль в поддержке семей играют работодатели. Сейчас около 85% коллективных договоров содержат преференции работникам с семьями. Это материальная помощь при рождении ребёнка, гибкие формы занятости, дополнительные оплачиваемые отпуска. В этом году в регионе при поддержке профсоюзов и работодателей утвержден Региональный демографический стандарт. В нем собраны лучшие практики предприятий по комфортному совмещению служебных и семейных обязанностей, добавили в пресс-службе. В 2025 году в Тульской области вводится дополнительный комплекс мер, направленных на повышение рождаемости. В него вошли новые мероприятия, такие как: создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых для студенческих, молодых семей, одиноких родителей многодетной семьи; увеличение до одного миллиона рублей выплаты на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам многодетным семьям; предоставление молодой семье компенсации стоимости найма жилого помещения при рождении ребенка; создание в женских консультациях служб подготовки семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций; расширение перечня бесплатных исследований при подготовке к ЭКО и другие меры. Кроме того, прорабатывается дополнительная выплата размером в один миллион рублей за второго ребенка женщинам до 25 лет и два миллиона рублей – за третьего ребенка женщинам до 28 лет, заключили в пресс-службе.

тульская область

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тульская область