https://ria.ru/20241220/magdeburg-1990543356.html

Российское посольство открыло горячую линию после теракта в Магдебурге

Российское посольство открыло горячую линию после теракта в Магдебурге - РИА Новости, 21.12.2024

Российское посольство открыло горячую линию после теракта в Магдебурге

Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом в Магдебурге, о пострадавших соотечественниках информации на текущий момент нет. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-20T23:16:00+03:00

2024-12-20T23:16:00+03:00

2024-12-21T10:39:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом в Магдебурге, о пострадавших соотечественниках информации на текущий момент нет."Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан", - говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале, в публикации также указан номер экстренной консульской помощи.Как сообщили журналистам в посольстве, информации о пострадавших россиянах пока нет.В пятницу вечером телеканал NTV сообщил о том, что один автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По информации портала T-online, в наезде участвовали две машины. MDR со ссылкой на уточнение полиции сообщает о как минимум одном погибшем, ранее сообщалось об 11 жертвах. По данным газеты Bild, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек.

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Наезд машины на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге Момент наезда на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, где погибли 11 человек. Водитель задержан. Предварительно, он выходец из Сирии. Власти назвали произошедшее терактом. На месте работает полиция. 2024-12-20T23:16 true PT0M14S

Первые минуты после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге Наезд на толпу в немецком Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения, утверждает газета Welt со ссылкой на силовиков. 2024-12-20T23:16 true PT2M01S

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