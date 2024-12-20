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В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом - РИА Новости, 20.12.2024
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20:33 20.12.2024 (обновлено: 21:45 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/london-1990531460.html
В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом
В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом - РИА Новости, 20.12.2024
В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом
Власти Великобритании пытаются придать облик законности афере по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, однако это... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T20:33:00+03:00
2024-12-20T21:45:00+03:00
в мире
россия
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g7
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются придать облик законности афере по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, однако это попадает под определение грабежа, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Британское правительство пытается придать афере облик законности, продвигая в парламенте соответствующий билль. Но никакие нормотворческие ухищрения не скроют неправомерной природы этой схемы, разработанной Лондоном вместе с подельниками по "группе семи". По сути, это посягательство на суверенные активы России вполне подпадает под определение грабежа", - заявили в дипмиссии. В среду нижняя палата британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о финансовой помощи Украине. Его целью является разрешить правительству предоставлять Киеву займы и другую финпомощь в рамках соглашения стран G7 о выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который будут погашаться за счёт активов от замороженных российских активов. В октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.В российском посольстве указали, что британские министры осознают предосудительность своих шагов и именно поэтому закрепляют механизм с помощью парламента, пытаясь расширить ответственность до коллективной за свои мошеннические действия."Трагизм в том, что этот кредит даже формально не предназначается Лондоном для улучшения положения Украины. Стремясь нанести нашей стране максимальный ущерб, британские власти направляют заём на военные нужды. А значит на затягивание конфликта, которое обернется лишь продлением страданий растущего числа украинцев, не желающих воевать за "просроченный" киевский режим, а также продолжением террористических атак против гражданского населения в России", - отметили в диппредставительстве.Посольство России призвало британские власти не забывать, что любые недружественные шаги против РФ и ее законных интересов не останутся без ответа.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html
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в мире, россия, лондон, великобритания, g7, украина, сергей лавров, евросоюз, euroclear
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, G7, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear
В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом

Посольство РФ в Лондоне назвало аферу с российскими активами грабежом

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются придать облик законности афере по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, однако это попадает под определение грабежа, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«
"Британское правительство пытается придать афере облик законности, продвигая в парламенте соответствующий билль. Но никакие нормотворческие ухищрения не скроют неправомерной природы этой схемы, разработанной Лондоном вместе с подельниками по "группе семи". По сути, это посягательство на суверенные активы России вполне подпадает под определение грабежа", - заявили в дипмиссии.
В среду нижняя палата британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о финансовой помощи Украине. Его целью является разрешить правительству предоставлять Киеву займы и другую финпомощь в рамках соглашения стран G7 о выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который будут погашаться за счёт активов от замороженных российских активов. В октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.
В российском посольстве указали, что британские министры осознают предосудительность своих шагов и именно поэтому закрепляют механизм с помощью парламента, пытаясь расширить ответственность до коллективной за свои мошеннические действия.
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"Трагизм в том, что этот кредит даже формально не предназначается Лондоном для улучшения положения Украины. Стремясь нанести нашей стране максимальный ущерб, британские власти направляют заём на военные нужды. А значит на затягивание конфликта, которое обернется лишь продлением страданий растущего числа украинцев, не желающих воевать за "просроченный" киевский режим, а также продолжением террористических атак против гражданского населения в России", - отметили в диппредставительстве.
Посольство России призвало британские власти не забывать, что любые недружественные шаги против РФ и ее законных интересов не останутся без ответа.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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В миреРоссияЛондонВеликобританияG7УкраинаСергей ЛавровЕвросоюзEuroclear
 
 
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