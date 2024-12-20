https://ria.ru/20241220/london-1990531460.html

В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом

В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом - РИА Новости, 20.12.2024

В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом

Власти Великобритании пытаются придать облик законности афере по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, однако это... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T20:33:00+03:00

2024-12-20T20:33:00+03:00

2024-12-20T21:45:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются придать облик законности афере по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, однако это попадает под определение грабежа, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Британское правительство пытается придать афере облик законности, продвигая в парламенте соответствующий билль. Но никакие нормотворческие ухищрения не скроют неправомерной природы этой схемы, разработанной Лондоном вместе с подельниками по "группе семи". По сути, это посягательство на суверенные активы России вполне подпадает под определение грабежа", - заявили в дипмиссии. В среду нижняя палата британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о финансовой помощи Украине. Его целью является разрешить правительству предоставлять Киеву займы и другую финпомощь в рамках соглашения стран G7 о выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который будут погашаться за счёт активов от замороженных российских активов. В октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.В российском посольстве указали, что британские министры осознают предосудительность своих шагов и именно поэтому закрепляют механизм с помощью парламента, пытаясь расширить ответственность до коллективной за свои мошеннические действия."Трагизм в том, что этот кредит даже формально не предназначается Лондоном для улучшения положения Украины. Стремясь нанести нашей стране максимальный ущерб, британские власти направляют заём на военные нужды. А значит на затягивание конфликта, которое обернется лишь продлением страданий растущего числа украинцев, не желающих воевать за "просроченный" киевский режим, а также продолжением террористических атак против гражданского населения в России", - отметили в диппредставительстве.Посольство России призвало британские власти не забывать, что любые недружественные шаги против РФ и ее законных интересов не останутся без ответа.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241220/aktivy-1990320034.html

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в мире, россия, лондон, великобритания, g7, украина, сергей лавров, евросоюз, euroclear