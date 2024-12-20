В посольстве назвали аферу Лондона с российскими активами грабежом
Посольство РФ в Лондоне назвало аферу с российскими активами грабежом
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Власти Великобритании пытаются придать облик законности афере по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине, однако это попадает под определение грабежа, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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"Британское правительство пытается придать афере облик законности, продвигая в парламенте соответствующий билль. Но никакие нормотворческие ухищрения не скроют неправомерной природы этой схемы, разработанной Лондоном вместе с подельниками по "группе семи". По сути, это посягательство на суверенные активы России вполне подпадает под определение грабежа", - заявили в дипмиссии.
В среду нижняя палата британского парламента одобрила в третьем чтении законопроект о финансовой помощи Украине. Его целью является разрешить правительству предоставлять Киеву займы и другую финпомощь в рамках соглашения стран G7 о выдаче Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который будут погашаться за счёт активов от замороженных российских активов. В октябре Великобритания объявила, что предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.
В российском посольстве указали, что британские министры осознают предосудительность своих шагов и именно поэтому закрепляют механизм с помощью парламента, пытаясь расширить ответственность до коллективной за свои мошеннические действия.
"Трагизм в том, что этот кредит даже формально не предназначается Лондоном для улучшения положения Украины. Стремясь нанести нашей стране максимальный ущерб, британские власти направляют заём на военные нужды. А значит на затягивание конфликта, которое обернется лишь продлением страданий растущего числа украинцев, не желающих воевать за "просроченный" киевский режим, а также продолжением террористических атак против гражданского населения в России", - отметили в диппредставительстве.
Посольство России призвало британские власти не забывать, что любые недружественные шаги против РФ и ее законных интересов не останутся без ответа.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.