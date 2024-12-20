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Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи - РИА Новости, 20.12.2024
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04:10 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kopaygorodskiy-1990299975.html
Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи
Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи - РИА Новости, 20.12.2024
Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи
Защита обжаловала наложение ареста на имущество супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T04:10:00+03:00
2024-12-20T04:10:00+03:00
происшествия
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россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита обжаловала наложение ареста на имущество супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина. "Жалобу подавали", - сказала адвокат. Меткина уточнила, что под арестом оказалось имущество Копайгородской, а также родственников и третьих лиц. В числе арестованного - автомобили, дом матери бывшего мэра, кредитные счета и денежные средства, квартиры, а также гостиница. Мещанский суд Москвы месяц назад отправил Копайгородскую под домашний арест. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает. Мосгорсуд в четверг отказал адвокатам Копайгородской в отмене ей меры пресечения и назначении запрета определенных действий. Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html
https://ria.ru/20241116/advokat-1984108523.html
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происшествия, сочи, москва, россия, московский городской суд
Происшествия, Сочи, Москва, Россия, Московский городской суд
Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи

Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи Копайгородского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита обжаловала наложение ареста на имущество супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина.
"Жалобу подавали", - сказала адвокат.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи
19 ноября, 06:28
Меткина уточнила, что под арестом оказалось имущество Копайгородской, а также родственников и третьих лиц. В числе арестованного - автомобили, дом матери бывшего мэра, кредитные счета и денежные средства, квартиры, а также гостиница.
Мещанский суд Москвы месяц назад отправил Копайгородскую под домашний арест. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает.
Мосгорсуд в четверг отказал адвокатам Копайгородской в отмене ей меры пресечения и назначении запрета определенных действий.
Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Адвокат жены экс-мэра Сочи планирует обжаловать аресты на имущество
16 ноября, 04:18
 
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