https://ria.ru/20241220/kopaygorodskiy-1990299975.html

Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи

Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи - РИА Новости, 20.12.2024

Защита обжаловала арест имущества супруги экс-мэра Сочи

Защита обжаловала наложение ареста на имущество супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T04:10:00+03:00

2024-12-20T04:10:00+03:00

2024-12-20T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Защита обжаловала наложение ареста на имущество супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина. "Жалобу подавали", - сказала адвокат. Меткина уточнила, что под арестом оказалось имущество Копайгородской, а также родственников и третьих лиц. В числе арестованного - автомобили, дом матери бывшего мэра, кредитные счета и денежные средства, квартиры, а также гостиница. Мещанский суд Москвы месяц назад отправил Копайгородскую под домашний арест. Ее задержали после допроса в МВД и предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину она не признает. Мосгорсуд в четверг отказал адвокатам Копайгородской в отмене ей меры пресечения и назначении запрета определенных действий. Алексея Копайгородского столичный суд заключил под стражу 25 сентября. Он также отвергает предъявленное ему обвинение. Бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html

https://ria.ru/20241116/advokat-1984108523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, москва, россия, московский городской суд