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Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:05 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/kherson-1990491801.html
Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо
Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.12.2024
Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо
Киевский режим понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, в том, что это произойдет, сомнений нет, заявил журналистам губернатор Херсонской... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:05:00+03:00
2024-12-20T18:05:00+03:00
в мире
россия
херсонская область
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киевский режим понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, в том, что это произойдет, сомнений нет, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "По моему мнению, украинский режим, киевский с самого начала знал, что Херсон все равно будет освобожден. Он и есть российский, просто временно оккупированный. Они всегда ждали и опасались, что это произойдет, они только не знают, когда это произойдет. Но то, что произойдет, в этом сомнений нет", - сказал Сальдо.
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в мире, россия, херсонская область , владимир сальдо, киев, украина
В мире, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киевский режим понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, в том, что это произойдет, сомнений нет, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"По моему мнению, украинский режим, киевский с самого начала знал, что Херсон все равно будет освобожден. Он и есть российский, просто временно оккупированный. Они всегда ждали и опасались, что это произойдет, они только не знают, когда это произойдет. Но то, что произойдет, в этом сомнений нет", - сказал Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВладимир СальдоКиевУкраина
 
 
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