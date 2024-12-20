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Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо
Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.12.2024
Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо
Киевский режим понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, в том, что это произойдет, сомнений нет, заявил журналистам губернатор Херсонской... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T18:05:00+03:00
2024-12-20T18:05:00+03:00
2024-12-20T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Киевский режим понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, в том, что это произойдет, сомнений нет, заявил журналистам губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "По моему мнению, украинский режим, киевский с самого начала знал, что Херсон все равно будет освобожден. Он и есть российский, просто временно оккупированный. Они всегда ждали и опасались, что это произойдет, они только не знают, когда это произойдет. Но то, что произойдет, в этом сомнений нет", - сказал Сальдо.
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Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией, заявил Сальдо
Губернатор Сальдо: Киев понимает, что Херсон все равно будет освобожден Россией