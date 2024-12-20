Япония продолжит оказывать помощь Украине
Япония продолжит оказывать помощь Украине и придерживаться санкций против России
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 20 дек - РИА Новости. Япония продолжит оказывать помощь Украине и придерживаться жестких санкций против России, об этом на пресс-конференции в Токио заявил заместитель генерального секретаря правительства Фумитоси Сато в ответ на просьбу журналиста прокомментировать от имени правительства Японии большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в части, где российский лидер, говоря об СВО, демонстрировал "уверенность России в положении на поле боя", а также сказал, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной.
"Нам известно об упомянутых вами высказываниях президента Путина. Позиция нашего правительства остается такой же, как мы и говорили… Что касается переговоров по Украине, то прежде всего должно быть желание украинского народа. Наша страна вместе с мировым сообществом продолжит сильную поддержку Украине и жесткие антироссийские санкции", - сказал заместитель генсека.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, продлилась 4,5 часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.
Путин сказал, что ситуация на СВО меняется кардинально, продвижение российских войск идет по всей линии фронта, причем территорию они возвращают километрами ежедневно и движутся к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации. Возможности Вооруженных сил РФ возрастают, а бойцы действуют героически, подчеркнул он. По его словам, Россия готова не только к переговорам по украинскому конфликту, но и к компромиссам, но нужно, чтобы вторая сторона тоже была к ним готова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.