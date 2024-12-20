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Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако - РИА Новости, 20.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:17 20.12.2024 (обновлено: 17:17 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/grazhdanstvo-1990430073.html
Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако
Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако - РИА Новости, 20.12.2024
Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако
Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, следует из указа на сайте официального... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: &lt;...&gt; дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", — говорится в документе.Режиссер родился в итальянской коммуне Виллорба. Закончил Лозаннский университет. Его отец — знаменитый тенор Марио дель Монако. В 1965 году поставил первый спектакль — оперу "Самсон и Далила" на сцене Греческого театра в Сиракузах. С 1973 по 1976 год — главный режиссер Ульмского театра. В 1975-м вместе с отцом основал Оперный фестиваль в Монтепульчано. В 1980 году Джанкарло дель Монако назначили интендантом Государственного театра Касселя. Впоследствии он также руководил Оперным фестивалем в Мачерате, Театром Бонна, Оперой Ниццы. С 2009-го по 2011-й был худруком Фестиваля оперы Тенерифе. Поставил более ста опер в крупнейших театрах мира.Большой театр России 14 ноября представил премьеру оперы Джузеппе Верди "Риголетто", которую поставили гендиректор учреждения Валерий Гергиев и Джанкарло дель Монако.
https://ria.ru/20241220/putin-1990459192.html
https://ria.ru/20241218/putin-1989986159.html
россия
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россия, владимир путин, монако, джузеппе верди, валерий гергиев, большой театр
Россия, Владимир Путин, Монако, Культура, Джузеппе Верди, Валерий Гергиев, Большой театр
Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако

Путин дал гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако
Режиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Режиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", — говорится в документе.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако
Режиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Режиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако. Архивное фото
Режиссер родился в итальянской коммуне Виллорба. Закончил Лозаннский университет. Его отец — знаменитый тенор Марио дель Монако.
В 1965 году поставил первый спектакль — оперу "Самсон и Далила" на сцене Греческого театра в Сиракузах. С 1973 по 1976 год — главный режиссер Ульмского театра. В 1975-м вместе с отцом основал Оперный фестиваль в Монтепульчано.
Выдача российских паспортов - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Путин дал гражданство 23 иностранцам
Вчера, 16:46
В 1980 году Джанкарло дель Монако назначили интендантом Государственного театра Касселя. Впоследствии он также руководил Оперным фестивалем в Мачерате, Театром Бонна, Оперой Ниццы. С 2009-го по 2011-й был худруком Фестиваля оперы Тенерифе. Поставил более ста опер в крупнейших театрах мира.
Большой театр России 14 ноября представил премьеру оперы Джузеппе Верди "Риголетто", которую поставили гендиректор учреждения Валерий Гергиев и Джанкарло дель Монако.
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Супруги из Италии обратились на прямую линию Путина за гражданством России
18 декабря, 19:07
 
КультураРоссияВладимир ПутинМонакоДжузеппе ВердиВалерий ГергиевБольшой театр
 
 
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