https://ria.ru/20241220/grazhdanstvo-1990430073.html

Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако

Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако - РИА Новости, 20.12.2024

Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако

Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, следует из указа на сайте официального... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:17:00+03:00

2024-12-20T15:17:00+03:00

2024-12-20T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", — говорится в документе.Режиссер родился в итальянской коммуне Виллорба. Закончил Лозаннский университет. Его отец — знаменитый тенор Марио дель Монако. В 1965 году поставил первый спектакль — оперу "Самсон и Далила" на сцене Греческого театра в Сиракузах. С 1973 по 1976 год — главный режиссер Ульмского театра. В 1975-м вместе с отцом основал Оперный фестиваль в Монтепульчано. В 1980 году Джанкарло дель Монако назначили интендантом Государственного театра Касселя. Впоследствии он также руководил Оперным фестивалем в Мачерате, Театром Бонна, Оперой Ниццы. С 2009-го по 2011-й был худруком Фестиваля оперы Тенерифе. Поставил более ста опер в крупнейших театрах мира.Большой театр России 14 ноября представил премьеру оперы Джузеппе Верди "Риголетто", которую поставили гендиректор учреждения Валерий Гергиев и Джанкарло дель Монако.

https://ria.ru/20241220/putin-1990459192.html

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россия, владимир путин, монако, джузеппе верди, валерий гергиев, большой театр