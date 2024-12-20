Путин предоставил гражданство итальянскому оперному режиссеру дель Монако
Путин дал гражданство РФ итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако
Режиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин предоставил российское гражданство итальянскому оперному режиссеру Джанкарло дель Монако, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> дель Монако Джанкарло, родившийся 28 декабря 1943 года в Италии", — говорится в документе.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако
Режиссер-постановщик, сценограф Джанкарло дель Монако. Архивное фото
Режиссер родился в итальянской коммуне Виллорба. Закончил Лозаннский университет. Его отец — знаменитый тенор Марио дель Монако.
В 1965 году поставил первый спектакль — оперу "Самсон и Далила" на сцене Греческого театра в Сиракузах. С 1973 по 1976 год — главный режиссер Ульмского театра. В 1975-м вместе с отцом основал Оперный фестиваль в Монтепульчано.
Путин дал гражданство 23 иностранцам
Вчера, 16:46
В 1980 году Джанкарло дель Монако назначили интендантом Государственного театра Касселя. Впоследствии он также руководил Оперным фестивалем в Мачерате, Театром Бонна, Оперой Ниццы. С 2009-го по 2011-й был худруком Фестиваля оперы Тенерифе. Поставил более ста опер в крупнейших театрах мира.
Большой театр России 14 ноября представил премьеру оперы Джузеппе Верди "Риголетто", которую поставили гендиректор учреждения Валерий Гергиев и Джанкарло дель Монако.