https://ria.ru/20241220/germaniya-1990439461.html

Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага

Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага - РИА Новости, 20.12.2024

Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря примет решение о роспуске парламента, сообщил его представитель Керстин Гаммелин в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:59:00+03:00

2024-12-20T15:59:00+03:00

2024-12-20T17:26:00+03:00

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БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря примет решение о роспуске парламента, сообщил его представитель Керстин Гаммелин в соцсети X."Я намерен принять решение о роспуске немецкого Бундестага 27 декабря 2024 года в соответствии со статьей 68 Основного закона", — цитирует спикер слова президента.Штайнмайер сообщил, что переговорил с лидерами парламентских групп и фракций и убедился в невозможности создать стабильное парламентское большинство для федерального правительства.Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил предложение о роспуске парламента после того, как бундестаг 16 декабря большинством голосов лишил доверия его правительство. Сам политик благодаря этому шагу хочет открыть себе путь к досрочным выборам.Эти события стали следствием кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца свой пост покинул глава минфина Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия Германии). Свое решение канцлер объяснил нежеланием Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.

https://ria.ru/20241217/kantsler-1989716988.html

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в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, бундестаг германии