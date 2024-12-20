Рейтинг@Mail.ru
Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага - РИА Новости, 20.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 20.12.2024 (обновлено: 17:26 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/germaniya-1990439461.html
Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага
Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага - РИА Новости, 20.12.2024
Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря примет решение о роспуске парламента, сообщил его представитель Керстин Гаммелин в соцсети X. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:59:00+03:00
2024-12-20T17:26:00+03:00
в мире
германия
франк-вальтер штайнмайер
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784869669_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a8b9430f394df2225c0fc9b249df7474.jpg
БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря примет решение о роспуске парламента, сообщил его представитель Керстин Гаммелин в соцсети X."Я намерен принять решение о роспуске немецкого Бундестага 27 декабря 2024 года в соответствии со статьей 68 Основного закона", — цитирует спикер слова президента.Штайнмайер сообщил, что переговорил с лидерами парламентских групп и фракций и убедился в невозможности создать стабильное парламентское большинство для федерального правительства.Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил предложение о роспуске парламента после того, как бундестаг 16 декабря большинством голосов лишил доверия его правительство. Сам политик благодаря этому шагу хочет открыть себе путь к досрочным выборам.Эти события стали следствием кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца свой пост покинул глава минфина Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия Германии). Свое решение канцлер объяснил нежеланием Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
https://ria.ru/20241217/kantsler-1989716988.html
https://ria.ru/20241217/frits-1989643210.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784869669_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ac1ff1549797aa7f8bd4e3ea48833c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франк-вальтер штайнмайер, бундестаг германии
В мире, Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Бундестаг Германии
Президент ФРГ до конца года примет решение о роспуске бундестага

Штайнмайер примет решение о роспуске бундестага 27 декабря

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27 декабря примет решение о роспуске парламента, сообщил его представитель Керстин Гаммелин в соцсети X.
"Я намерен принять решение о роспуске немецкого Бундестага 27 декабря 2024 года в соответствии со статьей 68 Основного закона", — цитирует спикер слова президента.
Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Немецкие свободные демократы выдвинули Линднера кандидатом в канцлеры
17 декабря, 15:41
Штайнмайер сообщил, что переговорил с лидерами парламентских групп и фракций и убедился в невозможности создать стабильное парламентское большинство для федерального правительства.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил предложение о роспуске парламента после того, как бундестаг 16 декабря большинством голосов лишил доверия его правительство. Сам политик благодаря этому шагу хочет открыть себе путь к досрочным выборам.
Эти события стали следствием кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца свой пост покинул глава минфина Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия Германии). Свое решение канцлер объяснил нежеланием Линднера одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее ФРГ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Шольц назвал своего главного политического оппонента "Фрицем"
17 декабря, 11:54
 
В миреГерманияФранк-Вальтер ШтайнмайерБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала