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Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании - РИА Новости, 20.12.2024
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19:11 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/finansirovanie-1990517295.html
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании - РИА Новости, 20.12.2024
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании
Регионы "демографической зимы" нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы повысить рождаемость, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:11:00+03:00
2024-12-20T19:11:00+03:00
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регионы "демографической зимы" нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы повысить рождаемость, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин предложил усилить поддержку регионов "демографической зимы", увеличив им финансирование. Сейчас, по его словам, такие регионы получают из федерального бюджета в среднем 200 миллионов рублей в год на повышение рождаемости. "Спасибо вам за это решение. В среднем получается порядка 200 миллионов в год, то есть это примерно стоимость ремонта одной школы или одного детского сада. Понимая, что бюджеты все приняты, я бы попросил в дальнейшем, возможно, вернуться к этому вопросу. Не уверен, что этих средств всем регионам хватит на мероприятия по повышению рождаемости. Вот, может быть, в 2026-м году я бы просил, или в 2027-м об этом подумать, как-то эту программу дополнительно еще наполнить", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
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россия, новгородская область, андрей никитин (политик)
Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании

Глава комиссии Госсовета Никитин: регионам "демографической зимы" нужны деньги

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регионы "демографической зимы" нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы повысить рождаемость, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин предложил усилить поддержку регионов "демографической зимы", увеличив им финансирование. Сейчас, по его словам, такие регионы получают из федерального бюджета в среднем 200 миллионов рублей в год на повышение рождаемости.
"Спасибо вам за это решение. В среднем получается порядка 200 миллионов в год, то есть это примерно стоимость ремонта одной школы или одного детского сада. Понимая, что бюджеты все приняты, я бы попросил в дальнейшем, возможно, вернуться к этому вопросу. Не уверен, что этих средств всем регионам хватит на мероприятия по повышению рождаемости. Вот, может быть, в 2026-м году я бы просил, или в 2027-м об этом подумать, как-то эту программу дополнительно еще наполнить", - сказал Никитин.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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