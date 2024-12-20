https://ria.ru/20241220/finansirovanie-1990517295.html
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании - РИА Новости, 20.12.2024
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании
Регионы "демографической зимы" нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы повысить рождаемость, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:11:00+03:00
2024-12-20T19:11:00+03:00
2024-12-20T19:11:00+03:00
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регионы "демографической зимы" нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы повысить рождаемость, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин предложил усилить поддержку регионов "демографической зимы", увеличив им финансирование. Сейчас, по его словам, такие регионы получают из федерального бюджета в среднем 200 миллионов рублей в год на повышение рождаемости. "Спасибо вам за это решение. В среднем получается порядка 200 миллионов в год, то есть это примерно стоимость ремонта одной школы или одного детского сада. Понимая, что бюджеты все приняты, я бы попросил в дальнейшем, возможно, вернуться к этому вопросу. Не уверен, что этих средств всем регионам хватит на мероприятия по повышению рождаемости. Вот, может быть, в 2026-м году я бы просил, или в 2027-м об этом подумать, как-то эту программу дополнительно еще наполнить", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20240529/nikitin-1949204208.html
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новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новгородская область, андрей никитин (политик)
Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик)
Никитин: регионы "демографической зимы" нуждаются в финансировании
Глава комиссии Госсовета Никитин: регионам "демографической зимы" нужны деньги
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Регионы "демографической зимы" нуждаются в дополнительном финансировании, чтобы повысить рождаемость, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин
предложил усилить поддержку регионов "демографической зимы", увеличив им финансирование. Сейчас, по его словам, такие регионы получают из федерального бюджета в среднем 200 миллионов рублей в год на повышение рождаемости.
"Спасибо вам за это решение. В среднем получается порядка 200 миллионов в год, то есть это примерно стоимость ремонта одной школы или одного детского сада. Понимая, что бюджеты все приняты, я бы попросил в дальнейшем, возможно, вернуться к этому вопросу. Не уверен, что этих средств всем регионам хватит на мероприятия по повышению рождаемости. Вот, может быть, в 2026-м году я бы просил, или в 2027-м об этом подумать, как-то эту программу дополнительно еще наполнить", - сказал Никитин.