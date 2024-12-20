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Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы - РИА Новости, 20.12.2024
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19:24 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/demografiya-1990520674.html
Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы
Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы - РИА Новости, 20.12.2024
Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы
Моральный настрой и единство общества становятся важными элементами для решения демографической проблемы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:24:00+03:00
2024-12-20T19:24:00+03:00
россия
ссср
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Моральный настрой и единство общества становятся важными элементами для решения демографической проблемы, заявил президент России Владимир Путин. "Вопрос в состоянии общества, поэтому игрушки важны, игры для детей, настрой общества, от нас с вами это зависит. Моральный настрой, единство общества", - подчеркнул Путин на заседании Госсовета, говоря о путях решения демографической проблеме. Глава государства добавил, что властям страны нельзя допускать раскачки общества, которое происходило в России в периоды Первой мировой войны и распада СССР для роста уровня рождаемости.
https://ria.ru/20241220/putin-1990517682.html
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россия, ссср, владимир путин
Россия, СССР, Владимир Путин
Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы

Путин заявил о важности морального настроя для решения демографической проблемы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Моральный настрой и единство общества становятся важными элементами для решения демографической проблемы, заявил президент России Владимир Путин.
"Вопрос в состоянии общества, поэтому игрушки важны, игры для детей, настрой общества, от нас с вами это зависит. Моральный настрой, единство общества", - подчеркнул Путин на заседании Госсовета, говоря о путях решения демографической проблеме.
Глава государства добавил, что властям страны нельзя допускать раскачки общества, которое происходило в России в периоды Первой мировой войны и распада СССР для роста уровня рождаемости.
Президент России Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам поддержи семей - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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