https://ria.ru/20241220/demografiya-1990520674.html

Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы

Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы - РИА Новости, 20.12.2024

Путин назвал важные элементы для решения демографической проблемы

Моральный настрой и единство общества становятся важными элементами для решения демографической проблемы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T19:24:00+03:00

2024-12-20T19:24:00+03:00

2024-12-20T19:24:00+03:00

россия

ссср

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Моральный настрой и единство общества становятся важными элементами для решения демографической проблемы, заявил президент России Владимир Путин. "Вопрос в состоянии общества, поэтому игрушки важны, игры для детей, настрой общества, от нас с вами это зависит. Моральный настрой, единство общества", - подчеркнул Путин на заседании Госсовета, говоря о путях решения демографической проблеме. Глава государства добавил, что властям страны нельзя допускать раскачки общества, которое происходило в России в периоды Первой мировой войны и распада СССР для роста уровня рождаемости.

https://ria.ru/20241220/putin-1990517682.html

россия

ссср

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2024

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россия, ссср, владимир путин