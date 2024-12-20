https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html
Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии
Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии - РИА Новости, 20.12.2024
Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии
Бизнес должен активно участвовать в решении проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T17:10:00+03:00
2024-12-20T17:10:00+03:00
2024-12-20T17:14:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бизнес должен активно участвовать в решении проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.
https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии
Путин призвал бизнес активно участвовать в решении проблем демографии