https://ria.ru/20241220/demografiya-1990471093.html

Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии

Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии - РИА Новости, 20.12.2024

Путин призвал бизнес участвовать в решении проблем демографии

Бизнес должен активно участвовать в решении проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:10:00+03:00

2024-12-20T17:10:00+03:00

2024-12-20T17:14:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Бизнес должен активно участвовать в решении проблем демографии, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны", - сказал Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ.

https://ria.ru/20240306/matkapital-1733022511.html

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2024

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россия, владимир путин, общество