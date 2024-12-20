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В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом - РИА Новости, 20.12.2024
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19:28 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/bryansk-1990521394.html
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом - РИА Новости, 20.12.2024
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом
Отец погибшего от отравления угарным газом 8-летнего сына в Брянске из-за неправильной установки газового водонагревателя получил шесть месяцев лишения свободы, РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:28:00+03:00
2024-12-20T19:28:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отец погибшего от отравления угарным газом 8-летнего сына в Брянске из-за неправильной установки газового водонагревателя получил шесть месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУСК по Брянской области. "Мужчина в нарушение требований монтажа и обслуживания газового оборудования самостоятельно установил в помещении кухни своей квартиры… проточный газовый водонагреватель. В результате небрежных и неквалифицированных действий хозяина жилища по установке газового оборудования отработанные газы обратной тягой возвращались из системы вентиляции в жилище, что повлекло днем 12 мая 2024 года в результате отравления угарным газом смерть находящегося там малолетнего сына фигуранта уголовного дела", – говорится в сообщении. Отмечается, что суд признал мужчину виновным в смерти сына по неосторожности, назначив ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после гибели восьмилетнего мальчика от отравления угарным газом в Брянске, были госпитализированы с отравлением его мать и сестра.
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происшествия, брянск, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом

СК: в Брянске отцу дали срок за смерть восьмилетнего сына от угарного газа

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отец погибшего от отравления угарным газом 8-летнего сына в Брянске из-за неправильной установки газового водонагревателя получил шесть месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУСК по Брянской области.
"Мужчина в нарушение требований монтажа и обслуживания газового оборудования самостоятельно установил в помещении кухни своей квартиры… проточный газовый водонагреватель. В результате небрежных и неквалифицированных действий хозяина жилища по установке газового оборудования отработанные газы обратной тягой возвращались из системы вентиляции в жилище, что повлекло днем 12 мая 2024 года в результате отравления угарным газом смерть находящегося там малолетнего сына фигуранта уголовного дела", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд признал мужчину виновным в смерти сына по неосторожности, назначив ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после гибели восьмилетнего мальчика от отравления угарным газом в Брянске, были госпитализированы с отравлением его мать и сестра.
Капельница в детской палате - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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12 декабря, 12:31
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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