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В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом - РИА Новости, 20.12.2024
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом
Отец погибшего от отравления угарным газом 8-летнего сына в Брянске из-за неправильной установки газового водонагревателя получил шесть месяцев лишения свободы, РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:28:00+03:00
2024-12-20T19:28:00+03:00
2024-12-20T19:28:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отец погибшего от отравления угарным газом 8-летнего сына в Брянске из-за неправильной установки газового водонагревателя получил шесть месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУСК по Брянской области. "Мужчина в нарушение требований монтажа и обслуживания газового оборудования самостоятельно установил в помещении кухни своей квартиры… проточный газовый водонагреватель. В результате небрежных и неквалифицированных действий хозяина жилища по установке газового оборудования отработанные газы обратной тягой возвращались из системы вентиляции в жилище, что повлекло днем 12 мая 2024 года в результате отравления угарным газом смерть находящегося там малолетнего сына фигуранта уголовного дела", – говорится в сообщении. Отмечается, что суд признал мужчину виновным в смерти сына по неосторожности, назначив ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг завели после гибели восьмилетнего мальчика от отравления угарным газом в Брянске, были госпитализированы с отравлением его мать и сестра.
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происшествия, брянск, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянске мужчину осудили за отравление сына угарным газом
СК: в Брянске отцу дали срок за смерть восьмилетнего сына от угарного газа